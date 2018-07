Fegyverbalesetek Amerikában – sok az áldozat

Illinois és Missouri államokban élő családok körében egyre népszerűbb otthon lőfegyvert tartani. A szülők között végzett kutatás azt mutatta ki, hogy több mint felük tart otthon valamilyen fegyvert. Ezek a veszélyes fegyverek azonban egyre többször sajnos rossz kézbe kerülnek. Természetesen a szülők azért tartják ezeket a fegyvereket otthon, hogy megtudják magukat és családjukat védeni, ám sajnos ez sokszor balul sülhet el.

Minden második napon meghal egy gyermek fegyverhasználatban

A gond ott kezdődik, hogy ezek a szülők, akik fegyvert tartanak otthonukban, kisgyermekük mellett, nem is hajlandóan arra, hogy esetleg valami tanácsot elfogadjanak a gyermekeik biztonságával kapcsolatban. A legális fegyvertartás azonban nagyon sokszor súlyos, tragikus következményekkel jár. AP hírügynökség és az USA Today felmérései szerint a 2016-os évben minden másnap meghalt egy kisgyermek az Egyesült Államokban, fegyverbalesetben. A gyerekek nem is tudják, milyen veszélyes játékszert találtak otthon és ha nem is direkt, de általában sajnos ki is próbálják azt.

A szülő felelőssége, hogy megfelelően el legyen zárva gyermeke elől az otthon tartott fegyver és ha ez elmarad, akkor a sajnos gyermek életébe is kerülhet. Kimagasló az 5 év alatti áldozatok száma, hiszen a leggyakrabban a gyerekek még csak 3 évesek sem voltak. A déli államokban történik a legtöbb tragédia, a leggyakrabban pedig kisfiú lő, vagy kisfiút lőnek meg. A fegyvertartási szabályok szigorításáért kampányol Amerikában már rengeteg kétségbeesett szülő, ám a fegyvertartási jog támogatói azzal érvelnek, hogy ha a lőfegyvereket teljesen elzárva tartanák otthon, akkor egy adott veszélyhelyzetben nem tudnának rövid idő alatt érte nyúlni.

Mi lehet a megoldás?

Mégis a rendőrök azt tanácsolják, a súlyos balesetek elkerülése érdekébe, ha otthon szeretnének a szülők fegyvert tartani, akkor bizony vásároljanak hozzá olyan biztonságos fegyverszekrényt, melyet nem fognak tudni a kíváncsiskodó gyerekek kinyitni. A megfelelő fegyver szekrény jó minőségű, szilárd acélszerkezetből áll, biztonságos belső és külső felülete por bevonatos, a mechanikus zár pedig általában dupla kulccsal működik. Többféle változat létezik, van, amely kulccsal zár, van ujjlenyomat zár és billentyűzáras is. A fegyverszekrények mellett a vadászok, vagy a nagyobb lőfegyvert tartók számára a legjobb egy nagy méretű fegyver szekrény, melybe egyből több fegyver is elfér és biztonságba tárolható. Ha ilyen biztonsági szekrényt szeretnénk vásárolni, akkor ne féljünk nagyobb összeget se kiadni, hiszen gyermekünk életénél semmi nem lehet fontosabb, a baj pedig nagyon hamar meg van. A nagyobb méretű fegyverszekrények egyszerre több problémára is megoldást tudnak nyújtani, hiszen megakadályozzák a fegyverek eltulajdonítását, illetve súlyos baleseteket elkerülendő meggátolja az illetéktelen felhasználást. Léteznek egyfalú és komolyabb mechanikai és tűvédelmet nyújtó dupla falú változatok is. A fegyverszekrényekbe tökéletes biztonságban, elkülönítve tudjuk tárolni a fegyvereket, illetve az azokhoz tartozó lőszereket is.