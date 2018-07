Érd nyitva áll a vendégek és vendéglátók számára

Ki ne szeretné a frissen sült házi torta, netán a pörköltek konyhaajtón átszűrődő csalogató illatát, vagy a tikkasztó nyári napon grillrácsra helyezett füstös finomságok majszolását. Ezek az alkalmak egyben jó lehetőségként szolgálnak nemcsak családunk, barátainkkal való kellemes kikapcsolódás mellett ugyanis szakmai fortélyainkat is tovább tudjuk fejleszteni. Kellő önkontrollal, illetve kreatív ötletekkel fűszerezve megannyian már kedvet kaphattak valamely vendéglátó-ipari képzés mihamarabbi elvégzésére. Ne feledjük, hogy mindazok, akik e szakma mellett teszik le voksukat, csak kitartó gyakorlati munka eredményeként szerezhetnek naprakész piaci ismereteket.

Amennyiben az ételkészítésben tört fel benned az elhivatottság, úgy kellő mértékű kreativitásra minden egyes részterületen szükséged van, hiszen légy bár cukrász, vagy szakács, a készítmények vizuális összeállításánál elengedhetetlen új formákat és színeket kombinálnod, még kedvezőbbé téve ezzel is a fogyasztó számára a végterméket, ha ezen felül pedig még ízében sem marad el, úgy vendégeid garantáltan elájulnak majd tőle. Alapvetően a fizikai munkakörök kategóriájába sorolható, így nem feledkezhetsz el azoknak az eszközöknek és gépeknek a szakszerű használatáról sem, amik a megfelelő állag és íz eléréséhez nélkülözhetetlenek. Előrelépési lehetőségekre, ahogyan a többi ágazatban, úgy itt is kínálkozik lehetőség, ugyanis vendéglátó-ipari végzettség birtokában dolgozhatsz alkalmazottként, vagy akár kisvállalkozóként elindíthatod saját éttermedet, cukrászdádat. A kiszolgálóegységek tekintetében többféle típust különíthetünk el, amivel viszont még ennél is lényegesebb számolnod, hogy alkalmazottként nehezebb napokon akár ugyan 10-12 órán keresztül is a konyhán kell lenned, ám tekintve, hogy a vendéglátó-ipari munkások bére csupán egy alkalommal mutatott csökkenést 2011-ig, úgy az elmúlt 6 év alatt mintegy 20 ezer forinttal növekedett a bruttó jövedelmük. Emellett köztudott, hogy 2018 januárjától a nemzetgazdaság töretlen növekedésének köszönhetően a minimálbér elérte a bruttó 138 ezer forintot, így növelve egyre nagyobb hajlandóságot a vendéglátó-ipari foglalkozások iránti népszerűséget.

Megbecsült vendéglátósra az ország számos pontján szükség van, míg a fogyasztók szívesen látogatnak el éttermekbe, szállodákba, panziókba, esetleg klubokba, addig pedig nagy az esély rá, hogy szükség is lesz. Különösen érvényes ez Budapest délnyugati szegletére, ahol többek között a vendéglátás is fellegvárát éli, ugyanis legalább 25 étterem mellett több pub, panzió és szálláslehetőség, valamint cukrászda is jelen van. Komoly elhelyezkedési eséllyel indulhatsz tehát, amennyiben az ország szívében végzel szakmabeli képzésen, függetlenül attól, hogy közép, vagy felsőfokon szerezted meg tudásodat. Tekintve, hogy a település bővelkedik a különféle vendégfogadó helyszínekben, Érd térségének álláslehetőségei ugyancsak e tényt támasztják alá, a maga több mint 1400 hirdetésével, melyből a vendéglátóiparra vonatkozó munkakörök csaknem a 10 %-ot tesznek ki az alábbi linken. Természetesen, ha mindössze egy meghitt családi, baráti vagy szülinapi ebédet szeretnél szervezni, úgy e létesítmények túlnyomó részben hajlandók együttműködésre és a személyzet hathatós formában segíti a kivitelezést, melyet mondanunk sem kell, hogy udvarias kiszolgálás előz meg. Vidékről a 60 ezer főt számláló településen megannyi kulturális látnivalóval, nevezetességgel ismerkedhetsz meg. Ledolgozva egyúttal a nehezebb falatokat, utad veheted akár a vidék egyik legkülönlegesebb zöldövezetébe, az Érd-Parkvárosban elhelyezkedő fenyőerdőbe, ahol nem csupán friss levegőn lehetsz, hanem meszes, karsztos felszínű rövid sétát is tehetsz. Ha már lejártad a lábad, az azonnali visszaút helyett azonban szívesen töltenél még egy napot a többi nevezetesség megtekintésével, úgy számos szálláslehetőség közül tudsz választani, a településen, vagy annak közvetlen közelében kedvező áron. Figyelembe véve a főváros közelségét, sokkal több közszolgáltatási lehetőséggel élhetünk, mint egyébként más vidéki településen, tehát tervezzünk rövidebb, vagy hosszabbtávú programot, esetleg a gasztronómiai rejtelmeket szeretnénk éles helyzetben, céget fenntartva, vagy annak keze alatt dolgozni, versenyképes fizetéssel, kedvező árakkal, vagy színes szolgáltatásokkal várja Érd járás székhelye az ide költözni, vagy pihenni vágyókat.