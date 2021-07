Épül Zalaegerszeg második McDonald’s étterme

Megkezdődtek Zalaegerszeg második McDonald’s éttermének építési munkálatai a Balatoni úton. Amennyiben a kivitelezés terv szerint halad, a jövő év elején megnyílhat az autós kiszolgálással érkező egység. A „Jövő Élménye” koncepció jegyében épített McDonald’s-ban kiemelt szerepet kap az innováció, a digitális fejlesztés és a fenntarthatóság is. A korszerű étterem várhatóan 70 új munkahelyet teremt a környéken élőknek.

A hazai McDonald’s 2019-ben kezdte meg növekedési stratégiájának megvalósítását, melynek két pillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek átalakítása a „Jövő Élménye” koncepció jegyében. Az új éttermi koncepciót olyan jövőbe mutató igények és elvárások hívták életre, amelyek gyökeresen megváltoztatják a Mekizés élményét, egyúttal modernizálják a McDonald’s márkát.

„Az új étterem koncepció a vendégélményt, a vendéget teszi a középpontba. Alapvetően a digitalizációra épül, azonban nem csak a technológiát érinti, hanem kiterjed az étterem által nyújtott komplex élmény minden elemére, így az éttermek külső és belső környezetére, megjelenésére is.” – mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

Az új zalaegerszegi egységet már a „Jövő Élménye” koncepció alapján építik. A folyamatok a digitalizációra épülnek, a vendégek számára legfeltűnőbb elemei pedig az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok. Az ezeken leadott rendelések azonnal megjelennek a konyhai monitorokon, ahol az éttermi kollégák már készítik is frissen, rendelésre a termékeket. Az új étterem típusban a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják majd el a termékeket. A személyesség megtartása, sőt növelése is fontos szempont. Ennek biztosítása érdekében Vendégélmény Menedzserek is segítik majd a tájékozódást, a szolgáltatások igénybevételét. A Vendégélmény Menedzserek feladata lesz gondoskodni a vendégek kényelméről, köszönteni az érkezőket, megismertetni velük az új eszközöket, illetve segíteni nekik az új folyamatok követésében. A zalaegerszegi egységben nemcsak helyszíni fogyasztásra lesz lehetőség, az étteremhez drive kiszolgáló rész is tartozik majd, így a vendégek autóik kényelmében is élvezhetik majd a mekizés élményét.

Az új étterem építésénél is fontos szerepet kapnak a környezetvédelmi szempontok. A hazai étteremlánc június 25-ével minden étterméből kivonta az egyszer használatos műanyag evőeszközöket, a műanyag szívószálakat és pohártetőket. Az ősz folyamán a fagylaltos poharakat is papír alapú poharakra cserélik. A zalaegerszegi étterem már ezek fenntartható alternatíváival fogadja majd a vendégeket. Az új étterem várhatóan 70 új munkahelyet teremt.

“Zalaegerszegen a gazdaság fejlődése és az új munkahelyek létrejötte hatással van a helyi kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltatóiparra is. A növekvő kereslet következtében McDrive étterem épül a városban, ami egy újabb eleme a választékok és lehetőségek bővülésének, így örömmel fogadjuk a beruházást és sok sikert kívánunk a fejlesztéshez!” – mondta el Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Polgármestere.