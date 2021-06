Egyedülálló műanyagipari képzés zárult Nagykanizsán

A műanyagipari szereplők összefogásával megvalósuló, országosan is egyedülálló, hiánypótló szakember-képzés zajlott és zárult le a dél-zalai városban a hétvégén.

A tanfolyamzáró rendezvényre és a hozzá kapcsolódó műanyagipari szakmai napra a WAREMA PT Hungary Kft. nagykanizsai üzemcsarnokában került sor.

Az újszerű, 120 órás képzés keretében fröccsöntő gépbeállító szakembereket bocsátott a munkaerő-piacra egy humánerőforrással foglalkozó vállalkozás, az AIDe-Hungary Kft. együttműködve a WAREMA PTH-val, amely a képzés helyszínét és oktatóit biztosította.

– Az AIDe – Hungary Kft. mindig a partner HR problémáira fókuszál és egyedi, működő megoldásokat keres partnerei számára – hallottuk Babiák Zsolttól, a cég ügyvezetőjétől. – Ezen az úton indultunk el a műanyag alkatrészeket két magyarországi üzemben is gyártó WAREMA Plastic Technology Hungary Kft. menedzsmentjével is. Kiderült, hogy – mivel a városban több műanyag fröccsöntéssel foglalkozó cég működik – egy nagyon fontos munkakört az iskolarendszerű képzés hiánya miatt nehezen tudnak felkészült szakemberekkel betölteni. Ekkor vetette fel üzletfejlesztési vezetőnk, Dobri Noémi, hogy indítsunk képzést az említett munkakörben. Országosan jelen vagyunk a jelentős gyáripari városokban. A műanyagiparban, ezen belül a fröccsöntésben kollégáim kiváló tapasztalattal és ennek köszönhetően szakmai ismeretekkel is rendelkeznek ahhoz, hogy ne csak a megfelelő jelölteket legyenek képesek felismerni, hanem a cégen belüli folyamatokat is átlássák, így képesek a problémákra megoldásokkal szolgálni. Az AIDe jelentős figyelmet fordít arra, hogy ne CSAK a munkaerőt tudja biztosítani, hanem a 3M-nek megfelelően: megtalálja, megtartsa és motiválja is a munkavállalókat.

Dobri Noémitől megtudtuk: a 120 órás fröccsöntő gépbeállító képzés decemberben indult és most ért véget, ennek keretében 8 szakembert képeztek, de tervezik Nagykanizsán újabb képzések indítását. Sőt, az átképző tanfolyamot az ország egészére kiterjesztenék, melynek eredményeként a jövőben 120 szakember léphetne be a munkaerőpiac eme speciális területére.

Hogy a probléma valóban jelentős a műanyagipari vállalkozások körében, azt megerősítette a szakmai nap sajtótájékoztatóján László Katalin, a WAREMA PT Hungary Kft. gazdasági igazgatója is, aki elmondta: a műanyagipari vállalkozásoknál a szakemberhiány számos alkalommal a fejlődés és a növekedés gátjává vált. Reményeik szerint erre jelent megoldást az országban először Nagykanizsán lezajlott tanfolyam, amely tulajdonképpen egy mintaprojekt volt. Mint azt jelezte: a dél-zalai városban most több, mint 30 dolgozót foglalkoztatnak, de ez a szám a szakember oldalról immár jelentkező kiszámíthatóságnak köszönhetően a jövőben várhatóan tovább nő.

Farkass Gábor, a Műanyagipari Szövetség igazgatója szerint: a koronavírus okozta gazdasági krízis az ágazat szereplői körében nem generált nagy számú gyárbezárási hullámot. Mostanában pedig, a nyitással drasztikus keresletnövekedést tapasztalnak, ami viszont az elemzők szerint nem függ össze a pandémiával, hanem attól független, valami más generálja. Ennek kielégítéséhez pedig szükség lesz jól képzett, anyagilag is elismert szakemberekre, fröccsöntő gépbeállítókra.

Michael Schäflein, a WAREMA PTH műszaki igazgatója arról beszélt: a megnövekedett vevői igényeknek köszönhetően, kapacitásaikat mindkét telephelyen, Gyálon és Nagykanizsán is folyamatosan bővíteni tervezik mind az autóipari, mind az ipari megrendelők kiszolgálására. Nagykanizsán várhatóan 60-70 főt tudnak majd foglalkoztatni középtávon, amely kétszerese a jelenlegi munkavállalói létszámnak. Arra is utalt: a munkavállalókat versenyképes bérezéssel igyekeznek motiválttá és lojálissá tenni.

Balázs Ákos, a NYITOK Tanulási Hálózat Elnöke, Debrecen város alpolgármestere előadásából többek között az is kiderült, hogy az AIDe kérésére csatlakoztak a kezdeményezéshez és akkreditálták a fröccsöntő gépbeállító képzést. Az AIDe-vel együttműködve, közös megvalósításban így országosan elérhetővé vált a lehetőség más cégek számára is.

Részt vett a konferencián Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő, miniszterelnöki megbízott is, aki beszédében jelezte: Nagykanizsán a munkaerőhiány, olyan speciális szakmaterületeken, mint a műanyagipar, hatványozottan jelentkezik. A helyzeten a kormány képzési programokkal, a felnőttképzés átalakításával próbálnak változtatni, ez azonban nem elég, elengedhetetlen a megfelelő bérszínvonal biztosítása is a foglalkoztatók részéről.