CSALÁD, WELLNESS, TERMÁLVÍZ. IRÁNY ZALAKAROS!

Érdemes ellátogatni Zalakarosra, az év végén is dübörögnek a vizes kalandok a fürdővárosban: sós vizű medence a megújult gyógycentrumban, élményfürdő, gyógyvíz, wellness – minden, amire a tökéletes családi pihenéshez szükséged van. Beltéri gyermekvilág, programok, wellness kezelések, családi túrák az érzékek útján városszerte. Egy hely, ahol az egész család feltöltődhet a hűvösebb napokon is.

Képzelj el egy mesés hosszú hétvégét, ahogy az őszi napsugarakon át felsejlő pára felszáll, és Te útnak indulsz. Túraútvonalak sokasága csalogat, akár két keréken, akár gyalog vágsz neki felfedezni a természet csodáit a régióban, akár a vizes élményeket, a wellnesst választod a hűvösebb napokon.

A természet csodája az a különleges víz, amely több ezer méter mélyről tör fel, telis-tele ásványi anyagokkal és életerővel, ami feltölt, pihentet és egyben elvarázsol. A Zalakarosi Fürdő megújult gyógycentrumában egy igazán különleges élményben lehet részed: most már a sós vizet nem csak a tengerben, hanem a medencében is élvezheted, mindazonáltal kiváló élettani hatásaiból is meríthetsz.

A Zalakarosi Fürdő a Balaton régió legnagyobb és legtöbb attrakcióját felsorakoztató gyermekbarát komplexuma, ahol az itt töltött idő a családi emlékkönyvek része lesz, ahova biztos még egyszer vissza kell jönnöd.

Élményfürdő, beltéri gyermekvilág, csordultig tele kalandokkal. Itt minden Rólad és a családodról szól. Vizes játszótér, spriccelő, csobogó vízi attrakciókkal a legkisebbeknek, ahol a szülőkkel együtt élvezhetik a vizes kalandokat. A nagyobbak vízágyúkkal csatázhatnak, mászhatnak kötélhálón, versenyezhetnek a tekergő-kanyargó csúszdákon. A vizes gyermekbirodalomban felfedező útra indulhatnak a gyerkőcök.

Ha a kicsik a vizes élményekben egy kis szünetet tartanak, beltéri száraz játszótérrel, kreatív kuckóval, játszóházzal, és szárazföldi táncos programokkal, vetélkedőkkel találkozhatnak, mindig az adott évszaknak, ünnepnek megfelelően. Halloween buli, Mikulás ünnep, Karácsonyi készülődés, Téli varázs … és még sorolhatnánk mi minden vár a junior korosztályra az ősz- és a tél folyamán.

Az őszi szünetben Tök jó Zalakaroson-Halloween programsorozat várja a legkisebbeket, ahol lesz töklámpás készítés, Halloween mini diszkó, vízi vetélkedők és sok érdekes kreatív program, majd ezt követően az ünnepekre hangolódunk.

Az élmény a legszebb ajándék. Van néhány titkos tippünk is, mi kerüljön a karácsonyfa alá, főleg, ha szívesen válogatnál a karosszékből, szemezgess webshopunkból.

A téli szünetben ismét szuper gyerekprogramokkal készülünk, majd az évet egy fantasztikus Szilveszteri Fürdőparty-val búcsúztatjuk, ahol Danics Dóra X-Faktor győztes, csodálatos hangú énekesnő lesz a sztárvendég, az éjszaka folyamán pedig Éder Gabee és zenekara gondoskodnak a fergeteges hangulatról. A leglazább buli, ahol valaha is voltál, a dresscode nem más, mint fürdőruha. Biztosítsd a helyedet már most, early bird jegyek várnak, amelyeket december 15-ig kedvezményesen vásárolhatsz meg!