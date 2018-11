Család és KarrierPont a Göcsej és az Őrség szívében

A Társadalmi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. és az Őriszentpéterért Egyesület közös munkája révén működteti a Család és KarrierPONT-ot. A projekt célja a nők munkaerőpiaci helyzetének javítása, a munka és magánélet összehangolása, az atipikus foglalkoztatás népszerűsítése. A projekt révén 500 fő részére (főként édesanyák és a családi élet további szereplői számára) olyan képzéseket, segítő tanácsadásokat biztosítanak, melyek megkönnyítik a munkavállalást és a munkaerő-piacra való mielőbbi visszatérést.

A projekt keretében egy hiányszakma, a Szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés is megvalósításra kerül. A végzettséget megszerző szakemberek hozzájárulhatnak mind az állami, mind pedig az önkormányzati rendszerben jelentkező szakember hiány enyhítéséhez.

Fontos településpolitikai célja a projektnek, hogy helyben valósuljanak meg a különböző szolgáltatások, képzések, programok, a munkaadók és munkavállalók közötti együttműködések, ezáltal is erősítve a helyi társadalom kohézióját, amely jelentősen hozzájárulhat a települések népességmegtartó erejének növeléséhez. Kiemelt fontosságú,hogy egy, a megyehatárokon átívelő – és a későbbiekben országos mintaként is használható – szakmai együttműködési programot hozzon létre és valósítson meg. Ezeket a célkitűzéseket szolgálja 2018. november 23-án megrendezett Szakmai Nap is, melyen számos helyi munkáltató és a szakmai szervezetek képviselői vesznek részt.

Az esemény szabadon látogatható.