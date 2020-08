Bővül az ÉletMentő applikáció, elindult Siófokon is a Vodafone 5G

A Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja újabb funkcióval bővül. A chatbot gyorsabb és hathatósabb segítséget nyújt a felhasználóknak, emellett kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtást is eredményesen támogatja. A társaság más módon is fejleszt a balatoni térségben: bekapcsolta Siófokon található 5G bázisállomásait, így mostantól a déli part fővárosában is elérhető a Vodafone 5G szolgáltatása.

– Ma már az üzleti és a mesterséges intelligencia elemeit is használjuk az életmentés számos területén, köztük a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal közösen, idén januárban útjára indított ÉletMentő applikációhoz kapcsolódóan is. Ezt az alkalmazást a fél évvel ezelőtti indulása óta eddig mintegy 500 ezren töltötték le, és már mintegy 2500 segélyhívás az appon érkezett mentésirányító bajtársainkhoz – mondta dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. A segélyhívásokat gyorsabbá és hatékonyabbá tevő ÉletMentő applikációba mostantól újabb funkció került annak érdekében, hogy a lakosság számára a lehető legnagyobb segítséget nyújthassa. Augusztus 6-tól érhető el az applikáció chatbot funkciója, melynek köszönhetően az alkalmazást érintő telepítési és felhasználási kérdések esetén gyorsabban és hatékonyabban tudnak segítséget nyújtani a felhasználóknak. Ezen túl, jó használható kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtás folyamatát is támogatja a funkció. Az ÉletMentő applikáció a Balaton környékén élőket és ott nyaralókat is segíti: ahogy eddig is, a tó környékéről beérkező segélyhívásoknál szükség esetén riasztják a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát is. – A vízimentők sürgősségi betegellátásra szakosodott egységei ez évtől hatékonyabban tudják ellátni feladataikat, ami annak is köszönhető, hogy az Országos Mentőszolgálat tableteket biztosított számunkra, melyeknek köszönhetően mi is bekapcsolódtunk a digitális mentési rendszerbe. Örömteli, hogy az Országos Mentőszolgálat a korábbinál profibb és gyorsabb kommunikációval bír. Így a bajbajutottak gyorsabban és konkrétabban tudnak segítséget kérni az ÉletMentő applikáció segítségével, ezáltal a mi munkánk is érzékelhetően hatékonyabbá válik – mondta el Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke. A Vodafone Magyarország egy másik, balatoni térséget érintő fejlesztést is bejelentett: a szolgáltató felkapcsolta Siófokon található 5G bázisállomásait, így a déli part fővárosában már elérhető az új generációs mobilhálózat az arra alkalmas készülékekkel. A siófoki állomások már a márciusi frekvenciaaukción elnyert 3500 MHz-es sávot használják. A társaság azt is bejelentette, hogy az elkövetkező időszakban felkészíti a Balaton körül lévő bázisállomásait a 700 MHz-es frekvenciasáv fogadására, amivel a tó és a partvonal egészén elérhető lesz az 5G az arra alkalmas készülékekkel. A szolgáltatás a tervek szerint szeptember elejétől lesz teljes, amikor is az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elérhetővé teszi a Vodafone számára a 700 MHz-es sávot. – A Vodafone Magyarország számára kiemelten fontos a balatoni régió, így az utóbbi években folyamatosan fejlesztettük hálózatunkat a térségben. Ennek köszönhetően korábban a tó körül elérhetővé vált a 4G+ hálózat, mely így 53 településen szolgáltat hatékonyan. A balatoni régió és a Vodafone közös története most tovább folytatódik, hiszen csütörtökön Siófokon is elindítottuk az új generációs mobilhálózatot, az 5G-t, melynek előnyeit terveink szerint hamarosan a teljes balatoni térség megtapasztalhatja – mondta el dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató-helyettese, az igazgatóság alelnöke.