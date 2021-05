Bondoró harmadszor, még több programmal

A III. Bondoró Utcaszínház Fesztivált idén június 11. és 13. között tartják meg Kapolcson. A fesztivál az előző években is sok programmal várta a látogatókat, de idén még a korábbiakhoz képest is bővült a kínálat. Nem csak színpadi programmal, hanem utcai művészettel, sétáló látványosságokkal, kiállításokkal és workshopokkal, kézműves tevékenységekkel, valamint játszósarokkal, játszóházzal várják az érdeklődőket.

Csináld magad

A nyárindító hétvégén többek közt újrahasznosító alkotóműhely várja az érdeklődőket. A fesztivál Mutasd Magad! farsangi játékának eredményeként az ihletet adó Múzsa hatodikként csatlakozott a Bondoró saját karakterei közé. A figurát Nagy Orsi, a Nagohadesign alapítója álmodta közénk, akivel a fesztiválon saját alkotóműhelyében találkozhattok. A MúzsAlkotó egy igazi, kreatív műhelynek ígérkezik, ahol például használt bicikligumiból vagy épp nyúzott kanapébőrből készíthetnek a résztvevők egyedi ékszereket. A fesztivál szeretné tovább növelni a figyelmet a környezettudatosság iránt. Az utcaszínházi álarc és fejdísz készítést is lehet gyakorolni Hellenbach Gabi segítségével, Gabiga kézműves műhelyében. A Kétfecske retextil játszóház szintén jelen lesz, három napon át. Ők a takarékosság, a környezeti szemléletformálás és közösségi részvétel témáit szeretnék középpontba állítani.

Sok játék egy helyen

A Társasjáték Klub is érdekes programnak ígérkezik. Egy csapat fiatal úgy döntött, társasjátékokkal fogja meghódítani a budapesti éjszakát. A Játszóház Projekt egy nappaliból indult kezdeményezés, ami rövid idő alatt rendszeres programsorozattá nőtte ki magát. Itt hiába keresed a Ki nevet a végén?-t vagy a Monopolyt. A szervezők jobban preferálják az újhullámos, kreatív, izgalmas játékokat, amiket egyelőre még kevesen ismernek. Dixit, Kingdomino, Ticket to Ride, Mars Terraformálása, Imagine és egy csomó egyéb társas lesz náluk, amiket most mind kipróbálhatsz! Nem hallottál még egyikről sem? Semmi pánik, először mind így voltunk ezzel, a játékmesterek örömmel segítenek majd! Aki hagyományos játékokra vágyik, annak a Kalandozó Komédiumban a helye! A furmányos játékudvar bepillant a századfordulós, békebeli évekbe és meg sem áll a fantázia világáig. A Taurin Cirkusz zsonglőrjeinek segítségével pedig kipróbálhatsz számtalan eszközt. Tanulhatsz labda-, buzogány- és ördögbottrükköket, pörgetheted derekadon a hullahoppkarikát, illetve az egyensúlyodat is megtalálhatod!

Wandering Wonders

Számos sétáló látványosság jön majd szembe velünk Kapolcs utcáin ezen a hétvégén. Az életre keltett Bondoró Figurák mellett találkozhatunk Mimuidoval, a mindenrekellővel, aki a művészet udvari bolondja. Mímes játékával szórakoztat Stubnya Béla és Tulipán Katalin, de az Angyalsereg sétájához is csatlakozhatsz. Rezesek fújják majd gólyalábon, másfélszeres életnagyságban, a Harkels Puppetry bábjósdájában pedig a jövő titkait is kifürkészhetjük. A Kreatív Kráter Kör Fényparádéja az est leszálltával lép színre. Ledfényű felvonulásukban helyet kap sétáló világítótorony, fényszálszőrű csillagdisznó és kozmikus zsiráfteknőc is. Hiszen napszállta után bármi megtörténhet!

Képzőművészet minden mennyiségben

Színház az én világom címmel rendhagyó kiállítás nyílik Győrfi András képeiből. A művész álomszerű víziói ezúttal fényfestés formájában jelennek meg a Bondorón! Több helyszínen is tartanak kiállításmegnyitót a fesztiválon. Szombaton Szegedi Katalin a legkedvesebb könyvei képanyagából összeállított tárlata tekinthető meg a MeseKertben. A Mesélő Pajtában az illusztrátor saját maga tart majd tárlatvezetést. Szegedi Katalin az Iparművészeti Egyetem (mai nevén MOME) Mesterképző Intézetének alkalmazott grafika-könyvtervezés szakán diplomázott. Mint vallja, az egyetemi évek rendkívül meghatározóak voltak az életében. Nem csak azért, mert szakmailag nagyon sokat adott számára a színvonalas oktatás, hanem azért is, mert évfolyamtársaival a mai napig szoros barátságot ápolnak, mely barátság éppen egy kapolcsi bulival kezdődött. Délibábok, tünemények címmel szintén a MeseKertben látható majd Cselőtei Zsófia Olga illusztrátor kiállítása, de tiszteletét teszi a fesztiválon Gombor József Vándorpiktor is. Szarka Fedor Guidóval pedig enszót lehet készíteni vasárnap napközben a Torkolat-Sörkertben. Vízzel, palackecsettel aszfaltra és hagyományos tustechnikával papírra. Az enszó a zen buddhizmusban egy kör, amelyet szabad kézzel, egy vagy két laza ecsetvonással készítenek, és amely az elme felszabadulásának pillanatát szimbolizálja, amikor a test alkothat. Az enszó tükrözi a készítő pillanatnyi szellemi állapotát és a készítés körülményeit. A kör lehet nyitott és zárt is. A legtöbb esetben befejezetlen, helyet hagyva a mozgásnak, a fejlődésnek, valamint minden dolog tökéletességének. A közös alkotások kiállításra kerülnek a Torkolat pajtájában.

Főnixdíszítés

Porból lett, s porrá lesz… újra és újra: a Bondoró ikonikus totemállata, a főnix. A Bondoró Főnix idei közös megalkotásában és díszítésében is részt vehetnek a látogatók. Ez szintén vasárnap lesz a Torkolat-Sörkertben 14 órától Hamuból Gyémánt címmel. Légy részese te is a madár megalkotásának! A Bondoró Főnix idei készítője, Néder Janka. Ezúttal a Taurin Cirkuszcsoport kíséri végső, de nem utolsó útjára a fesztivál szerencsehozó állatát. A tűzzsonglőrök látványos tűzshow keretében vetik tűzre a fesztivál jelképét, hogy az jövőre ismét feltámadhasson hamvaiból.