Betegségszezon – biztos, hogy jól csinálod?

Kéthetente beteg vagy? Ősztől tavaszig több időt töltesz otthon, betegen, párnák közt, mint a munkahelyeden? Biztos, hogy ennek így kell lennie?

Ahogy beköszönt az ősz és hűvösebbre fordul az idő, úgy eljön az állandó köhögés, orrfolyás és a bacik ideje is. Kit jobban, kit kevésbé visel meg ez az időszak. Ha te szeptembertől áprilisig gyakorlatilag többet vagy beteg, mint egészséges, akkor érdemes lehet átfutni cikkünket.

Íme, pár tipp, ami hozzásegíthet egy egészségesebb őszi, téli időszakhoz.

Vitamin – a kevesebb néha több

Bizony, ha vitaminfogyasztásról van szó, hajlamos az ember túlzásokba esni, pedig itt hatványozottan igaz a mondás, miszerint a kevesebb néha több. Ne fogyasszunk marékszámra vitaminokat, inkább kevesebb, de jobb minőségű étrendkiegészítőt vegyünk magunkhoz. Ellenőrizzük az összetevőket és kerüljük a felesleges adalékanyagokat, hiszen ezek is gyengíthetik az immunrendszert. Igyekezzünk minél természetesebb készítményeket választani.

Változatos, egészséges táplálkozás

Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, hogy az egészséges, változatos táplálkozás semmivel sem helyettesíthető. Törekedjünk rá, hogy elegendő zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk a téli hónapokban is. A főzéshez, sütéshez ne használjunk napraforgóolajat, és száműzzük konyhánkból a cukrot, valamint a fehérlisztet is. A tehéntejszármazékok minimalizálásával szintén sokat tehetünk az erősebb immunrendszerért.

Sport

Már-már elcsépelt, de egy sportos, edzett szervezetet sokkal kevésbé visel meg egy-egy betegség. Igyekezzünk beilleszteni a heti rutinunkba az edzéseket – ideális esetben legalább hármat!

Optimális pihenés, alvás

A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás kulcsfontosságú ahhoz, hogy szervezetünk feltöltődhessen. Egy jó kialakítású, személyre szabott matrac és a tökéletes párna már fél siker. Alvás során kiemelkedően fontos még az optimális hőmérséklet eltalálása és megtartása. A túl hideg, és természetesen a túl meleg sem tesz jót immunrendszerünknek. Érdemes még arra is ügyelni, hogy a paplan és párna minősége, töltete is megfelelő legyen. Kaphatóak már univerzális pehelypaplanok minden évszakra, melyek télen és nyáron is ideális választásnak bizonyulhatnak: télen melegen tartanak, szigetelnek, nyáron pedig kellő szellőzést biztosítanak. Ezek a pehelypaplanok elérhetőek a lehető legkülönbözőbb töltetekkel, mint például libapehely vagy toll paplan.

Ha a fentieket szem előtt tartjuk, és hellyel közzel betartjuk, sokat tettünk az egészségesebb téli hónapokért: és ennek nem csak munkáltatónk fog örülni!