Az idei Black Friday minden eddiginél nagyobbat szól

60 milliárd forint. Nagyjából ekkora értékű árukészlettel készülnek a webáruházak az idei fekete péntekre. A legtöbb webáruház 25-35 százalékos átlagos leárazással kalkulál, de szinte mindenhol találhatunk majd 50-60 százaléknál magasabb kedvezménnyel kínált termékeket is. Erről szól a Black Friday.

Pontosabban erről is. És szól még a lassú kiszállításról, a zavarosban halászó tisztességtelen kereskedőkről és a nem megfelelő minőségű portéka elsózásáról is. Sokan szkeptikusak a szédületesen magas leárazásokkal szemben, hiszen ha túl szépnek tűnik valami, akkor általában nem az… De nézzünk a Black Friday jelenség mélyére…

A fekete péntek nagyszerű alkalmat kínál az online kereskedők számára, hogy felkészüljenek a karácsonyi szezonra, kisöpörjék a raktárkészleteket, megszabaduljanak az esetleg már kevésbé keresett modellektől és pozitív hírnevet szerezzenek maguknak, ami sok-sok visszatérő vásárlót jelent számukra decemberben és a következő évben. A Black Friday tehát jó a kereskedőknek, hiszen felpörgethetik az egyébként lagymatag novembert, illetve jó a vásárlóknak is, mivel kedvező áron juthatnak hozzá az áhított termékekhez.

A webáruházak sokszor felhívják a potenciális vásárlók figyelmét arra, hogy a feltüntetett akciók valós leárazások. Sokan azt gondolhatják, hogy a kereskedők a fekete péntek előtti hetekben felárazzák a promócióban résztvevő termékeket, majd az utolsó pillanatban visszaáraznak és így vonzó százalékokat írnak a címkékre. Ez ma már nem lehetséges, tisztességtelen piaci gyakorlatnak minősül, illetve komoly büntetéseket kockáztat, aki mégis ilyen ügyeskedésekre adja a fejét.

A nagy leárazások mégis tisztességtelen kereskedésre csábítanak egyes kereskedőket és csalókat. Néhány jótanács betartásával könnyedén védekezhetünk ellenük, ne hagyjuk megkárosítani magunkat! A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, ha olyan webáruháznál próbálunk vásárolni, ami gyakorlatilag nem is létezik. Ha a közismert webplázák helyett inkább egy ismeretlen webáruházban adnánk le a rendelésünket, mindenképpen ellenőrizzük az impresszumban és a kapcsolati oldalon található adatokat.

Ugyanilyen fontos, hogy a rendelésünket csakis számlával együtt vegyük át. Ha nem kapunk számlát, az már önmagában gyanakvásra ad okot, hiszen a termék eredete bizonytalan, illetve tisztességtelen piaci magatartást folytató e-kereskedővel van dolgunk. Ráadásul számla nélkül a rendelés lemondása, a garanciális ügyintézés és az esetleges csere sem lehetséges.

Az e-kereskedők arra is felhívják a vásárlók figyelmét, hogy 15 napon belül visszatérítik a termék vételárát, ha a terméket visszaküldenék. Még indoklásra sincs szükség, azonban az elállás csakis a nem használt termékekre vonatkozik. Egyes kereskedők az ünnepi időszakot követően lehetővé teszik a nem tetsző ajándéktárgyak cseréjét a 15 napos időszakon túl is, erre azonban egyik webáruház sem kötelezett. Fontos tudni azt is, hogy minőségi reklamációra a leárazás tényétől és mértékétől függetlenül lehetőségünk van, kivételt csupán azok az esetek képeznek, amikor a leárazás oka maga a minőségi hiba.

A Black Friday mindenképpen jó lehetőséget jelenthet a vásárlásra, hiszen ezen a napon rendkívül nagy leárazásokkal találkozunk. A fekete péntek napja november 23-án lesz, de több webáruház eltér ettől a gyakorlattól. A piacvezető Extreme Digital az előző években egy héttel korábbi időpontban tartotta a saját akcióját, így mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni a beharangozó oldalukat. A Mall.hu már megkezdte a saját leárazását, esetükben egész novemberben fekete péntek van visszafogott akciókkal. Sok webáruház egész hétvégén fenntartja a leárazásait, néhányan pedig egész hetes kampányt tartanak majd.