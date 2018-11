Az 5 leghasznosabb tipp Black Friday őrülteknek!

Tudtad, hogy a Black Friday és a karácsonyi vásárlási láz közepette elköltött tetemes összegek egy webáruház éves forgalmának akár 30-40%-át is adhatják? Hatalmas akcióikkal akár több milliárd Ft bevételre is szert tehetnek. Amennyiben korrekt kereskedővel van dolgod, valamint Te is szemfüles vagy abban az esetben akár fél áron is megvásárolhatod a kiszemelt ajándékot.

Röviden a Black Friday-ról A magyar nyelven Fekete Péntekként is ismert vásárlási láz természetesen az USA-ból származik, mint minden más nagyobb őrület. Minden évben a hálaadást követő pénteken rendezik meg, így mindig november 23 és 29 közé esik. A tengerentúlon első alkalommal 1966-ban került a köztudatba, bár igazán 2009-től terjedt el. A magyar áruházak 2013-ban álltak be a sorba és csábították vevőiket hatalmas akcióikkal. Mindig tervezz előre! Első tippünk az egyik legfontosabb is, amelyet, ha betartasz, akkor nem fogod magad felesleges hitelekkel terhelni és csak annyit költesz, amennyit megengedhetsz magadnak. A lényeg, hogy mindig írj egy listát azokról a dolgokról, amire szükséged van, majd írd össze ezeknek a körülbelüli értékét. Amennyiben belefér a keretbe mehet a vásárlás, de, ha nem akkor a kevésbé fontosakat húzd ki. Ne hagyd, hogy a 60-70%-os akciók magukkal rántsanak. Gondolj bele, lehet, hogy egy kenyérpirító 5000 Ft-ról le van akciózva 1500 Ft-ra, de őszintén szükséged van egy harmadikra, hogy évekig a polcon porosodjon? Inkább költsd a listádon szereplő, hasznosabb tételekre. Tájékozódj más forrásból! Régóta szeretnéd lecserélni a már elavult tv-d vagy telefonod, de még vársz a megfelelő akcióra? A Black Friday egy kitűnő alkalom erre, de fontos, hogy járj nyitott szemmel. A leárazások előtt is kövesd figyelemmel a kiszemelt termékek árát több webáruházban is, mert jó magyar szokás szerint akció előtt megnövelik az árat, majd visszacsökkentik az eredeti árra. Persze tisztelet a kivételnek, de sok helyet így csapják be a vevőket. Azért is érdemes több shop árait górcső alá venned, mert az egyik boltban az akciós ár például 100.000 Ft, míg más helyen az akció nélküli ár ennél is kevesebb. Informáld le a céget! Az ismert márkákkal, általában nem szokott gond lenni, de előfordulhat, hogy egy kisebb áruház, webshop kínál hatalmas akciót, amelynek nem bírsz ellenállni. Ne feltételezzük mindig a rosszat a piac kisebb szereplőiről, a legtöbben a becsületes üzemeltetés hívei, de azért nem árt óvatosnak lenned. Mindig nézd meg, hogy van e egyáltalán kapcsolati pont, ahova panasz esetén tudsz fordulni. Egy 100%-ban hivatalos webáruház esetében megtalálod a telephely elérhetőségét, az adószámot, bankszámlaszámot is. Amennyiben Kft-ről van szó, a hivatalos cégjegyzékben le is kérheted az adataikat, amelyből kiderülhet, hogy valóban megbízható cégről van szó, vagy érdemes őket inkább messziről elkerülni. Figyelj a részletekre! Egy hivatalosan működő online bolt esetében fel kell tüntetni az általános szerződési feltételeket, amelyekről jó, ha te is tájékozódsz. Igen valóban olvasd is el, ne csak egy szimpla pipával jelezd, hogy elfogadod és már rendeled is a terméket. Az is lehet, hogy a nagy leárazások közepette a szállítási díj a duplájára emelkedik, így a kisebb árkategóriába tartozó termékek már nem is olyan akciósak. Azonban lehet, hogy kedvezményre vagy jogosult, de, erről lemaradsz, ha nem olvasod el az ÁSZF-et. Ha hitelből vásárolsz, csak okosan! Ahogy az első pontban is írtuk mindig csak annyit vásárolj, amennyit megengedhetsz magadnak. Előfordul azonban, hogy a gyermeked nagyon szeretne valamit és nem tudsz neki nemet mondani, vagy a szerelmedet szeretnéd meglepni és plusz pénzre van szükséged. Ilyenkor mi jut eszedbe először? Igen a kölcsön. Ebben az időszakban számos gyorskölcsönből válogathatsz, ugyanis a bankok mindent megtesznek azért, hogy pénzt adjanak neked a karácsonyi költségeid fedezésére. Tehát attól nem kell félned, hogy nem találsz gyorsan személyi kölcsönt, annál nagyobb probléma, hogy nem tudod melyiket válaszd. Ilyenkor érdemes egy hitelkalkulátort választanod, amelyet a Hitelmindenkinek oldalán is megtalálsz. Az alapvető adatok és a felvenni kívánt összeg megadása után a kalkulátor kidobja számodra a legkedvezőbb konstrukciókat. Arra azonban figyelj, hogy csak annyi hitelt vegyél fel, amennyit havonta vissza is tudsz majd fizetni, úgy, hogy az ne járjon lemondásokkal.