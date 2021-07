Aranyszabályok grillezéshez: ezért nem szabad szurkálni a húst

Nagyban dübörög a grillszezon, a közös főzések nyári dimenziója. Elmondjuk, miért érdemes baromfit grillezni és hogyan lehet mindezt jól csinálni.

A grillezés nem divatos hóbort, a grillezésnek lelke van. Nemcsak ezért szeretjük, mert a legjobb alkalom a családi, baráti összejövetelekre, hanem azért is, mert a grillezés kihozza az ételek valódi ízét. Nem csoda hát, hogy a grillsütőn készített fogások napjainkban egyre közkedveltebbek. A sütő mellett eltöltött időt színessé varázsolják a közös beszélgetések, a receptcserék. Bár a frissen készült ételek egy szempillantás alatt elfogynak, azonban az élmények örökre megmaradnak.

Egészséges élvezet

A grillételek sokkal egészségesebbek, mint a zsírban vagy olajban készült társaik. A grillezés során bátran kísérletezzünk a pácokkal, fűszerekkel, ismerjünk meg új ízeket! Magyarországon a baromfi, mint a magyar konyha nélkülözhetetlen alapanyaga a legkedveltebb húsok közé tartozik. A grillezés és a hús pedig szervesen összetartozik: lehet az csirke, liba, pulyka, kacsa, bármilyen szárnyassal kiváló élmény az ételkészítés. Mivel szárnyasok zsírszegények, ezért szinte bármennyit lehet fogyasztani belőlük bűntudat nélkül. Azt gondolnánk, hogy a kacsa és a liba téli ínyencség, de ez tévhit. Nyáron is kiváló fogások, és nemcsak az ízeikkel, hanem a látványukkal is lenyűgözhetjük a barátainkat. Az elkészítésük sem bonyolult, sőt a legkönnyebben süthető főételek közé tartoznak: elég hozzájuk a só, bors, és negyed óra múlva ülhetünk is asztalhoz. Ha pácolni szeretnénk, akkor is érdemes a grillezéshez baromfit választani, ugyanis pár órás pácidő elegendő e húsoknak.

Mennyei főfogás

Hogyan készítsük el a szárnyasokat? Mivel a bőr ízfokozó, jó, ha a húsokon hagyjuk, de persze anélkül is finom lesz az étel. Ha páclét teszünk a bőr alá, ezzel is fokozzuk az ízélményt. Mivel alaposan át kell sütni a húsokat, középen ajánlott bevágni azokat. Ha közepes lángon sütjük és páclével kenjük, akkor nem fognak kiszáradni. Nyársra húzva is szaftosak maradnak, egy kis grill zöldséggel összerakva pedig mennyei főételt varázsolhatunk az asztalra. A baromfihús mellé kitűnően passzol egy könnyed saláta és az örök klasszikus kukorica is. Nincs is jobb egy házi pácnál, ami könnyen variálható és egyszerűen elkészíthető!

Ízletesebb a friss

A grillezni mindenki tud, mégis van néhány olyan trükk, amelyekkel a végeredmény ízletesebb lesz. A megfelelő minőségű alapanyag nélkülözhetetlen, mindig friss baromfit használjunk! Napon sohase tároljuk a húsokat, az a legjobb, ha a hűtőből egyenesen a rácsra kerül a nyers étel! A túlhevítés is veszélyes lehet az ételekre. Ha grillezéskor a sütő lapja túl magas hőfokú, akkor könnyen előfordulhat, hogy az ételek külső része megég, míg a belsejük nyers marad. Egy hőfokszabályzóval ellátott grillsütővel nem kell a túlhevítés miatt aggódni, hiszen a sütő garantálja a kívánt hőfokot.

Anyagszabályok grillezéshez

A grillezés valójában már napokkal korábban elkezdődik, hiszen az ételtől függően a pácolás 1- 3 napot is igénybe vehet – bár baromfi esetében néhány óra is elég lehet. A szakértők szerint a kisebb, szeletelt baromfi húsokat 150-200 Celsius-fokon kell sütni. Körülbelül 1 cm vastagságú szeletekkel érdemes dolgozni, különben előfordulhat, hogy a belsejük nem sül át rendesen. A kiszáradás sarkalatos pontja a sütögetésnek: aranyszabály, hogy a húst nem szurkáljuk villával, mert kifolyik a leve, inkább használjunk erre a célra kifejlesztett eszközöket, lehetőleg lapátot vagy csipeszt. A húst nyomkodni, passzírozni sem érdemes, szintén kiszáradhat, ha biztosak szeretnénk lenni benne, hogy a belseje is jól megsült, inkább vegyük elő a hőmérőt.

Szárnyasokhoz ajánlott házi pácok:

Mustáros pác: olaj, só, bors, fokhagyma, rozmaring, mustár

Mézes mustáros pác: olaj, só, bors, néhány gerezd kinyomott fokhagyma, méz, mustár

Szójás-chilis pác: olaj, bors, néhány gerezd kinyomott fokhagyma, szójaszósz, chilipor

Szárnyasokhoz ajánlott házi fűszerkeverékek:

Általános grill fűszerkeverék: Fekete bors, vöröshagyma, fokhagyma, édes és csípős pirospaprika, chili, rozmaring, szerecsendió, koriander

Magyaros grill fűszerkeverék: édes és csípős pirospaprika, chili, kömény, petrezselyem, kapor

Mediterrán grill fűszerkeverék: oregánó, kakukkfű, rozmaring, tárkony, ánizs, zsálya, kömény (őrölt), koriander (őrölt), borókabogyó (őrölt)

További hasznos tudnivalók a sikeres grillezéshez ide kattintva olvashatók.