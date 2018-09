Anyagi biztonság és egészség: érdemes a pénztárakat választani

Az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári megtakarítások az öngondoskodási piacon az egyik legjobb megoldást jelentik, mivel időskorra anyagi biztonságot nyújtanak, amellett, hogy hozzájárulnak az egészségünk megőrzéséhez, önsegélyezéséhez. Ráadásul befizetéseik után tekintélyes, évi 20 százalék – akár 150 ezer forintos – adókedvezmény is jár, de a munkáltatók is hozzájárulhatnak a megtakarításához. 2018-tól ráadásul ezt a béren kívüli juttatást olcsóbban adhatják a cégek a dolgozóknak, így most érdemes módosítani az eddigi cafeteriacsomagokat és megkezdeni, fokozni a takarékoskodást. Annál is inkább, mert az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége részére készült kutatás szerint ez nem csak a dolgozók, de a munkáltatók számára is előnyös. Összeszedtük miért is érdemes a pénztárakat választani.

Öngondoskodás, ami az egész családnak megéri Mind az önkéntes nyugdíjpénztárak, mind az egészségpénztárak régóta jelen vannak a megtakarítási piacon és az eredményeik alapján az egyik legjobb megoldást jelentik az előtakarékoskodó emberek számára. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségével együttműködő önkéntes nyugdíjkasszák tagjainak az átlagos vagyona tavaly év végén már 1,22 millió forintot tett ki, ami jelentős, 10 százalékos gyarapodást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Mindezek mellett a nyugdíjpénztárak évről évre infláció feletti, – 2017-ben az inflációt átlagosan 5 százalékkal meghaladó – hozamokat értek el aminek különösen a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben van nagy jelentősége. Az egészségpénztárakra is egyre jobban támaszkodnak a tagok, akik tavaly a korábbinál 40 százalékkal több pénzt fizettek be egészségszámláikra és az év során 7,3 millió alkalommal fizettek pénztárakon keresztül a különböző szolgáltatásokért, amelyekre összesen 39,5 milliárd forintot költöttek. Mindez azt jelenti, hogy alkalmanként átlagosan több mint 5300 forintot adtak ki a munkáltatójuk révén összegyűjtött és adókedvezménnyel támogatott egyéni befizetéseikből összeálló egyenlegükből. Jelentős az állami támogatás – érdemes élni vele A pénztári megtakarítások, legyen szó önkéntes nyugdíjpénztárról vagy egészségpénztárról, vagy mindkettőről együtt, azért is jelentenek jó választást a takarékoskodó emberek számára, mert az egyéni befizetések után évente 20 százalék – akár 150 ezer forintos – adó-visszatérítést kaphatnak. Ez nagyon lényeges tétel, de az ÖPOSZ reprezentatív kutatása szerint tízből négyen nem is tudják, hogy van ilyen lehetőség. Márpedig minden előnyt érdemes kihasználni, hiszen az emberek többsége tisztában van azzal, hogy szükség van a takarékoskodásra. Erre utal az ÖPOSZ egyik felmérésének eredménye is, ami szerint tízből hatan tartanak attól, hogy anyagi nehézségeik lesznek nyugdíjba vonulás után. Az ÖPOSZ szakértői szerint ezért is nagyon fontos a munkáltatók szerepe, mivel ők hozzájárulhatnak a tagok öngondoskodásához, felelősséget vállalva hozzájárulhatnak olyan célok eléréséhez, mint munkavállalóik nyugodt, kiszámítható, egészségben élhető jövőnek elősegítése, biztosítása. Ráadásul a 2018-as esztendő ebben fontos változást hozott, ugyanis a pénztári megtakarításhoz adható hozzájárulás adóterhelése 3 százalékponttal 41 százalék alá csökkent, ez pedig azt jelenti, hogy a munkaadók olcsóbban adhatják ez a cafeteriaelemet. Jól járhatunk, ha módosítjuk a béren kívüli csomagot A döntéshozóknak és a dolgozóknak tehát érdemes egyeztetniük az adott cégnél a béren kívüli juttatásokról. Fontos, hogy a munkavállalók se a megszokott rutinnal tekintsenek a béren kívüli csomagjukra, hanem nézzék át az elérhető cafeteriaelemeket és lehetőség szerint keressék, válasszák a pénztári megoldásokat. A munkáltatóval való egyeztetés, a csomagok átalakítása könnyen sikerrel járhat, a munkáltatók ugyanis jó véleménnyel vannak a pénztári megoldásokhoz adható hozzájárulásról. Ezt egy tavaly decemberi ÖPOSZ-os felmérés igazolta. A megkérdezett munkaadók közel kétharmada szerint a pénztári juttatásoknak munkahely-megtartó szerepe van, és számítanak a munkaerő toborzásnál is. A nagyvállalatoknál és multinacionális cégeknél még jobb eredmény született, a válaszadók közel háromnegyede volt ugyanezen a véleményen. Ezért családbarát megtakarítás a pénztári tagság Az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagság a fentebb felsorolt előnyök mellett azért is vonzó, mert az egész család számára kézzel fogható előnyöket jelent. Például azért, mert az egészségpénztári megtakarításból a pénztártagok mellett a családtagok, a kasszákhoz bejelentett közeli hozzátartozók által igénybe vett egészségügyi kiadások (gyógyszer, orvosi, optikai, vagy gyógyászati segédeszköz számlák fedezése) vagy önsegélyező szolgáltatások (lakáshitel-törlesztés, gyereknevelési, idősgondozási, munkanélküliségi támogatás) is finanszírozhatóak. Minden élethelyzetben gyors megoldás adókedvezménnyel támogatva, ami az egész család szükségleteihez hozzájárulhat. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításról pedig azt érdemes tudni, hogy az itt felhalmozott vagyon időben elkezdve a gyűjtést, akár már napi párszáz forint spórolt pénz révén milliósra növelhető. Az ÖPOSZ szerint egyre többen ismerik fel milyen fontos az öngondoskodás és választhatják tudatosan az önkéntes pénztárakat, az adó-visszatérítés, az idei évtől kedvezőbb adózással adható munkáltatói hozzájárulás, valamint a pénztári megtakarítás egyszerűsége rugalmassága és család szempontjából is fontos előnyei miatt.