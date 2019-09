A terhes párna: a multifunkcionális társ a mindennapokban

A terhesség, a szülés és a szoptatás időszaka igencsak megterheli az anyuka szervezetét. Ezen a terhelésen tud hatékonyan segíteni egy körültekintően kiválasztott kismama párna.

A várandósságot végig lehet csinálni kismama párna nélkül, csak nem érdemes. A kilenc hónap, mely során kisbabánkat a szívünk alatt hordjuk egy csodálatos időszak, ám ha őszinték szeretnénk lenni, ez a pár hónap pont olyan fárasztó és kimerítő tud lenni, mint amilyen gyönyörű – nem véletlen terjedt el a terhesség kifejezés is rá.

A kismama párna: a multifunkcionális csodafegyver

Félig viccesen a kismamák azt a tanácsot szokták kapni már gyermekes, családos barátaiktól, hogy addig aludják ki magukat, amíg lehet, az az, amíg a kis poronty bent van, nem pedig kint. A humoros jó tanácsnak azért akad valóságalapja is, ám az egyre nagyobb, kerekedő pocakkal bizony napról-napra nagyobb kihívás megtalálni az ideális pózt az alváshoz, pihenéshez. Ebben lehet hatalmas segítségünkre a kismama párna.

Kis pocakkal még a szűk nadrágokon kívül nem találkozik különösebb kihívásokkal a kismama a hétköznapokban, ám már ekkor is sokkal kényelmesebb lehet egy párnával pocakot megtámasztva nyugovóra térni. A terhesség vége felé pedig eljön az az idő, amikor már szinte sehogy sem kényelmes aludni: háton fekve nyom a has a méreténél fogva, oldalt fekve pedig húz. Ilyenkor lesz legjobb barátunk a terhes párna, mellyel a hasat kényelmesen megtámasztva könnyedén pihentető álomra hajthatjuk fejünket.

Terhes párna: társ a szülés után is

Ha már fontolgatjuk a párna beszerzését, de attól tartunk, hogy ilyen rövid időszakra esetleg nem érdemes beszerezni ezt a kiegészítőt, akkor eláruljuk: a kismama párna nem csak a várandósság alatt, de utána is kitűnő szolgálatot tesz: a szoptatás időszakában használhatjuk szoptatós párnaként, de akár babafészekként is. Így már nem csupán pár hónapra vásároljuk meg, hiszen a szoptatás időszaka akár sokkal hosszabbra is nyúlhat. A jó minőségű párna pedig természetesen nem csak egy gyereket szolgál ki: akár második, harmadik babánk pocakban, és pocakon kívül töltött időszakát is végigasszisztálhatja.