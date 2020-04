A takarítás innovációja, a vízszűrős porszívó

Életterünk tisztaságának egyik fő felelőse a porszívónk. Számos típus létezik, pl.: porzsákos, vagy porzsák nélküli, kisebb, vagy nagyobb teljesítményű, antiallergén, takarítógép stb. A legújabb, jövőbe mutató megoldás pedig nem más, mint a vízszűrős porszívó. Mennyiben más, esetleg több, mint társai?

Porszívók és elvárások

Egy takarítóeszközzel szemben az átlag felhasználói elvárások nem kifejezetten bonyolultak. A megvásárolt gép maradéktalanul és megbízhatóan teljesítse feladatát, melyet az előzetesen megadott paraméterek alapján vállalt. Tehát minden probléma nélkül legyen segítségünkre lakókörnyezetünk tisztántartásában és hosszútávon is számíthassunk szolgálataira. Ha pedig otthonunk tisztaságáról beszélünk, a legalapvetőbb kellék mely eszünkbe ötlik, a porszívó.

Laikusként talán nem is gondolnánk mennyi opció áll rendelkezésünkre a takarítóeszközök piacán. Igaz ez még akkor is, ha szigorúan csak a porszívók kínálatát nézzük. Számos technológiai megoldás tartogat különféle lehetőségeket. Ilyen például az egyre népszerűbb porzsák nélküli kivitel, az energiatakarékos modellek, de ha kedvünk tartja akár komplett takarítógépeket is beszerezhetünk attól függően, milyen gyakran és milyen intenzitással használnánk a készüléket. Az egyik leginnovatívabb, egyelőre mégis kevéssé ismert technológia a porszívók piacán a porszűréshez kapcsolódik. A vízszűrős porszívók jelentik a takarítás jövőjét? A választ csak sejthetjük, de lássuk, miben rejlik az a bizonyos plusz.

Vízzel szűrt tisztaság

A vízszűrős porszívók a beszívott levegőt egy víztartályon áramoltatják keresztül, ezáltal a víz megköti a levegőben lévő port, a kosz tehát a vízben marad. A porszívó elnevezése rejt magában néminemű pszichológiai vonulatot, hiszen a tisztaság és a víz fogalma nagyban összefügg, ennek alapján tehát a vásárló is úgy gondolja, hogy az ilyen típusú porszívók jelentik a leghatékonyabb szűrési technológiát.

Ez nem feltétlenül van így, de tény, hogy meglehetősen effektív megoldásról van szó. Épp ezért, a vízszűrős porszívókat kifejezetten porallergiások, porra érzékenyek számára ajánlható. Mivel a felszívott szennyeződés a víztartályba kerül, a nedves közeg maradéktalanul felfogja a port és a szennyeződéseket, ezáltal megkönnyítve az arra érzékenyek mindennapjait.

A vízszűrés használatának azonban van egy kisebb hátránya is, miszerint a víztartályt minden alkalommal szükséges kitisztítani, illetve minden porszívózás előtt ismételten vízzel feltölteni. Ellenkező esetben a tartály könnyen bepenészedhet, ami akár egészségkárosító hatással is bírhat. Ám ha odafigyelünk, egy vízszűrős porszívó megbízható társunk lesz környezetünk tisztántartásában.