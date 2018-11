A szilikon karkötők érdekes útja napjainkig

Szilikon karkötőt már biztosan mindenki látott már és találkozott vele valamilyen formában. A különböző színekben és típusokban is kapható csukló díszek azonban ma már sokszor egészen más célt szolgálnak, mint amire annak idején feltalálták őket.

A rendkívül gazdaságos módon elkészíthető karkötők ezért ma már megtalálhatóak a különböző rendezvényeken, divat újságokban, előadásokon, donációs programokon és a reklámajándékok kínálata között is. Ezek a sok színben pompázó, mintákkal és szövegekkel díszített szilikon ékszerek azonban hosszú utat tettek meg idáig, amíg a köztudatba férkőzve szinte bármilyen helyen fellelhetővé váltak.

A különböző jótékonysági egyesületek és a profitorientált vállalatok is képesek a saját céljaik javára fordítani ezeket az apró használati tárgyakat. Az aranyos és könnyű ékszer számos előnnyel rendelkezik, így a nemesfém karkötőkkel ellentétben nem képvisel valódi értéket és elkészítés költsége is minimális. Ráadásul sokkal strapabíróbb mint bármilyen más csukló dísz. Ezenkívül pedig az azonosításra alkalmazott tyvek karszalagokkal ellentétben a víznek is ellenáll. A strapabíró, egyénre szabható és mutatós szilikon karkötők így meghódították a XXI század fiataljait is, akik a foszforeszkálós és a világítós változatokkal a különböző szórakozóhelyeket is elárasszák.

Innen indult a szilikon karkötő

A szilikon karkötő története már több mint 20 évre nyúlik vissza és népszerűségét egy bizonyos Lance Armstrong nevű fiatalembernek köszönheti. 1997-ben ugyanis e világhírű kerékpárosnál rákot diagnosztizáltak, ezért, hogy kezeléseit és orvosi kiadásait fedezni tudja, megtervezte a donációs karkötőket, amelyeket sikeresen értékesített is. Az igazi népszerűséget azonban akkor érte el, amikor az óriási nézettséggel rendelkező Oprah Showban is bemutathatta találmányát.

Az adást követően megsokszorozódott a támogatóinak száma, akik az általa fel talált és megalkotott szilikon karkötőket akarták megvásárolni, hogy ezzel is segítsék a felépülését. A bevétel tetemes összege azonban bőven túlszárnyalta az igényeit, ezért a befolyó összeget a saját rákellenes alapítványának ajánlotta fel, hogy ezzel is támogassák más rákbetegek felépülését. A szilikon karkötők és csuklópántok népszerűsége pedig azóta is töretlen, bár manapság már nem csak támogatásra használják már őket.

Szilikon karkötők, ingyenes látványtervvel

Legyen szó akármilyen felhasználási módról, a szilikon karkötők teljesen személyre szabhatóak, logózhatóak, feliratozhatóak és számtalan szín közül válogathatunk közülük. Ezeket a népszerű reklámhordozókat most bárki megvásárolhatja, akár nagyobb tételben is a karszalagexpressz.hu weboldalán, ahol akár ingyenes látványtervet is kaphatunk megrendelés előtt, saját grafikával. A felirat a karkötőkön akár két oldalon is megjelenhet és akár több színből is állhat, így akár céges logó is elhelyezhető rajta. Választhatunk a felnőtt és a gyerek szilikon karkötő típusok közül és böngészhetünk az elérhető 24 szín és a 7 extra, kevert szín között. A széles választékban pedig biztosan mindenki megtalálja a saját céljainak megfelelő kombinációkat.