A rossz fogak által okozott betegségek

Sokan már felismerik annak fontosságát, hogy lelkünk és testünk összhangban van egymással, ám azt már kevesebben fogadják el, miszerint fogsorunk állapota nem csak közérzetünkre, de akár a belső szerveink állapotára is kihathat.

A biológiai fogorvoslás egy egységes egésznek tartja a szervezetet és elfogadja azt, hogy a fogak kölcsönös kapcsolatban vannak különböző szervekkel, ízületekkel és testfelületekkel is.

Mik is azok a gócpontok?

A gócpont lehet akár mandula, akár fog, akár prosztata vagy epehólyag is. Ez egy olyan hely, ahol folyamatosan egy krónikus gyulladás található, mely egy távoli szervben fenntart egy úgynevezett másodlagos betegséget is. A fogorvosok szerint egy emberi szájüreget négy negyedre lehet elosztani, melyekben megtalálható az 5 fogcsoport, illetve az 5 működési kör is.

A szemfogakhoz tartozik a májunk és az epénk, a felső metszőfogakhoz pedig a húgyhólyag, illetve a vese. Az őrlőfogaink kapcsolatban vannak a vastagbéllel, a tüdőnkkel, a hasnyálmirigyünkkel, a lépünkkel és a gyomrunkkal is. A bölcsességfogról pedig az a hír járja, hogy a szívvel és a vékonybéllel áll kapcsolatban. Ezeknél a fogcsoportoknál, ha a szakemberek bármilyen problémát vagy elváltozást észlelnek, könnyen tudnak következtetni egy összekapcsolt szervi megbetegedésre.

Mit tehetünk ez ellen?

Ha a foggyökércsúcsnál vagy a fogínyen krónikus gyulladás alakul ki, 100 bar erősségű rágás következtében olyan nyomás alakul ki a szájüregünkben, mely az itt megtalálható baktériumokat a vérnyirok útján a távoli szervekbe tudja eljuttatni. Így alakulnak ki fogaink miatt olyan betegségek, melyekre talán nem is gondolnánk.

Az ózon egy olyan anyag, melyből igen kevés elég ahhoz, hogy sok baktériumokat el tudjon pusztítani. Fertőtlenítő hatásának köszönhetően sokszor használják a fogászati kezelések során is. A kialakulóban lévő fogszuvasodást könnyen meg tudjuk ózonnal állítani, fogaink pedig ennek köszönhetően évekig védetté válnak majd. A baktériumok helyét a szájüregben található normál flóra baktérium veszi át. Sok laboratóriumi bizonyíték van például arra, hogy a rossz és elhanyagolt szájhigiénia egy akár teljesen fájdalommentes ínygyulladást is ki tud alakítani, mely komoly összefüggésben áll akár a koraszüléssel is.

Forrás: Smile Design Center – Nyíregyháza fogászat