A munkavállalók biztonsága a legfontosabb számunkra

Péter Ágota, a Flex magyarországi alelnöke ismertette, miként gondoskodik munkatársairól a vállalat a COVID-19 járvány idején Sokunk számára aggasztó időket élünk, megpróbáljuk magunkat és családunkat megvédeni a koronavírus járványtól. Ez a vírustörzs korábban nem volt ismert, az egészségügy szakemberei és a kormányok is csak most keresik válaszaikat a világjárvány kapcsán.

Felkészülés a világjárványra

A vírust először Kínában azonosították, ahol a Flexnek számos gyártó vállalata és design központja van. Az ottani munkatársak tapasztalataiból meríthettünk: mi az, ami működőképes és mi nem a munkavállalók védelme érdekében, amely számunkra az elsődleges. Az egészségügyi hatóságoktól, a globális szervezetektől és kormányunktól a legjobb ajánlásokat vesszük át, alkalmazkodunk, ahogy a helyzet Magyarországon megkívánja.

Helyi intézkedéseink munkatársaink védelme érdekében

Azon kollégák esetében, akiknél ez lehetséges, az otthoni munkavégzést szorgalmazzuk. Olyan termelési területeken, ahol a feltételek adottak, négy műszakos munkarend bevezetését alkalmazzuk, hogy ezzel is csökkentsük a gyárakban egyidejűleg jelen lévők számát. Úgy döntöttünk, hogy 2020. április 1-től kezdődően előrehozzuk a szokásos tervezett nyári gyárleállást zalaegerszegi és sárvári autóipari telephelyeinken.

Biztonságos munkavégzés a gyárakban

Számos új gyakorlatot vezettünk be: kézfertőtlenítőket helyeztünk el a személyzeti éttermekben, mellékhelyiségekben, fogadóterületeken, folyosókon. A közösségi és munkaterületeket fokozottabban takarítjuk és fertőtlenítjük. Termelési területeken a munkaállomásokat műanyag paravánokkal különítjük el, a munkakörükben kitett veszély mértékének megfelelően munkavállalóinknak maszkot, gumikesztyűt, szemüveget, overált biztosítunk. A vállalati étkezők és autóbuszok használatával kapcsolatban a biztonságos távolság megtartására ülésrendet alkalmazunk, ez utóbbi esetében az elsőajtós felszállás tiltása, a sofőr elkülönítése is érvényben van.

Utazásokkal, a Flex gyárak látogatásával kapcsolatos intézkedéseink

Korlátoztuk az utazásokat és a Flex gyárak látogatását – gyorsan reagáltunk az első hírekre: ezt az intézkedést először a nemzetközi üzleti célú utazásokra vonatkozóan vezettük be, majd ezt követően kiterjesztettük a belföldi üzleti célú utazásokra is. Amennyire lehetséges, a személyes találkozók, látogatások számát visszaszorítottuk. A fuvarozók belépéskor maszkot kapnak, kézfertőtlenítés végeznek, csak korlátozott, ellenőrzött területen mozoghatnak. A járvány tüneteit mutató személy nem léphet a gyár területére.

Fontos a tájékoztatás!

A kommunikáció mindig, de most kiemelten nagy hangsúlyt kap. Valamennyi csatornánkat felhasználjuk, hogy munkatársainkat, ügyfeleinket és partnereinket folyamatosan tájékoztassuk az általunk bevezetett szabályokról, intézkedésekről, valamint arról, miként tudják védeni magukat a járvánnyal szemben. A munkavállalók biztonságának megőrzése mellett az ellátási lánc zavarainak minimalizálását is szem előtt tartjuk. Mindezen intézkedéseink bevezetése mellett is ébernek kell lennünk, és a változó helyzethez gyorsan kell alkalmazkodnunk. Csak így maradhatunk abban a helyzetben, hogy munkatársaink egészsége, biztonsága fenntartható legyen!