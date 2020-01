A legkisebb is számít! – Ezeket gondold végig, hogy ne legyenek rejtett költségeid!

Utazhatunk télen vagy nyáron, bármikor jól jön a pihenés. Már jó előre megtervezünk mindent, lefoglaljuk a szállást, megvesszük a repjegyet. Viszont egy valamivel nem foglalkozunk, ami akár 20-30 ezer forint többletköltséggel is járhat, ez a reptéri transzfer, itthon és külföldön.

A spórolás kulcsa a tájékozódás. Amikor nyaralásunkat, külföldi utazásunkat szervezzük, mindig előre kijelöljük az úticélt. Megnézzük melyik légitársasággal, mikor utazzunk, igyekszünk a jobb árakért a fapados járatokat választani. A szállás kérdésében is jó előre informálódunk. Kiválasztjuk a pénztárcánknak megfelelő szállodákat, elolvassuk az értékeléseket, megnézzük, hogy reggelit-vacsorát tudunk-e kérni. Az összes infó birtokában pedig letesszük a voksunkat a számunkra legmegfelelőbb mellett. Ilyenkor úgy érezzük, hogy a szervezés nagyját már el is intéztük, pedig ha nem figyelünk oda, akkor a reptéri transzfer költsége nyomot hagyhat a kikalkulált büdzsén.

A tervezésből szinte mindig kimarad!

Amit nem szoktunk előre vizualizálni, az a reptéri transzfer. Ez az a költség, amit nem nézünk meg előre, és utólag számolunk csak, hogy többet költöttünk rá, mint szerettünk volna. Ha időben tájékozódunk a lehetőségekről, a reptéri parkolás árairól, akkor megspórolhatunk jó pár ezer forintot. A Liszt Ferenc légikikötőben lehetőségünk van kedvezményes parkolásra online foglalással. Így saját járgánnyal, kényelmesen mehetünk a reptérre, ahol az őrzött, fedett parkolónak köszönhetően biztonságba tudhatjuk autónkat, akár rövidtávú, akár hosszútávú utazás esetén is. A foglalást már 12 hónappal előbb is megejthetjük és a parkolási díjat ki is fizethetjük. Így nem szükséges a transzferen az utolsó pillanatban izgulni, és váratlan többletköltség sem jelentkezik.

Ugyanígy tudakoljuk meg, hogy külföldön hogy fogunk eljutni a légikikötőből a szállásig. Van-e esetleg saját transzferre lehetősége a szállodának, vagy taxival, esetleg tömegközlekedéssel kell-e menni, melyiknél milyen költséggel számoljunk. Már ekkor gondoljuk át és érdeklődjünk a lehetőségek felől is, hogy a kintlétünk alatt hogyan fogunk majd közlekedni.

Ezeket is érdeme előre átgondolni

Van még néhány praktika, amivel megtakaríthatunk az utazásunk alatt. Ide tartozik az étkezés, a pénzváltás, múzeumlátogatás, szuvenír vásárlás. Nézzük meg és számoljuk ki, hogy tudjuk a legjobban átváltani a költőpénznek szánt összeget. Járjunk utána, hogy melyik múzeumba mikor tudunk kedvezményesen bemenni, és arra a napra tervezzük annak meglátogatását. Kérdezzük meg a helyi embereket, ők melyik éttermet ajánlják. Ha az általuk kedvelt vendéglő mellett döntünk, akkor nem fogunk csalódni sem ízek, sem árak tekintetében. A turistacsalogató éttermeknél jól nézzük meg az árakat, nehogy kellemetlen csalódás érjen bennünket. Mindenki szeret saját magának, vagy családtagjainak egy kis emléket hazahozni. Szabjuk meg, hogy mennyit szeretnénk erre költeni, nehogy elszaladjon velünk a ló.

Ha mindent jó előre lefoglalunk, minden információt begyűjtünk, akkor biztos nem fog kellemetlen meglepetés érni bennünket az utazás alatt!