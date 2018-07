A legátütőbb motivációs levél 5 pontja

Örömmel értesülhetünk a közmédián keresztül, miszerint az álláskereső pályakezdők egyre szélesedő tábora már tanulmányainak befejezését követően is képes elhelyezkedni a munkaerő-piacon, sokaknak azonban csak hosszú távú energiaráfordítás és önképzés által sikerül elnyerni hőn áhított pozíciójukat.

Természetesen több tényező is hozzájárul az álláskeresés folyamatának sikerességéhez, de nem hiányozhatnak a módszeres böngészést elősegítő beosztásaid, a munkaerőpiacnak éppen releváns megjelenésű önéletrajzodnak a kivitelezésére, vagy az interjúig történő folyamatos felkészülésed. Ugyan mindent megoldó képletekre kevésbé, gyakorlatias hozzáállást és módszereket népszerűsítő tippekre, valamint ötletekre viszont annál nagyobb számban bukkanhatsz a világhálón. Vajon melyek a leginkább hasznosítható módszerek mindezek közül?

Pályakezdőként nekirugaszkodva az álláskeresésnek elsősorban azt kell átgondolnod, a pályázás mely szakaszán küzdesz hiányosságokkal, esetleg személyiségbeli hátrányokkal. Pályaorientációs portálok jó alappal szolgálnak, hogy közelítőleg behatárolhasd, milyen munkakörök betöltésére tudsz a legcsekélyebb energiaráfordítás függvényében specializálódni, amiket ráadásul örömmel látnál el, illetve azonnal, akár képzésed befejeztével munkába is tudnál állni. Amennyiben inkább a személyes interakcióknak, megerősítéseknek vagy a híve, úgy önvizsgálatodhoz felkereshetsz olyan szaktanácsadót, aki nemcsak beállítottságodra, valamint érdeklődési körödre adja meg a választ, hanem egyúttal beilleszti, milyen téren tudnád azt munkavállalói státuszban kibontakoztatni. Felsőfokú végzettséged birtokában sem biztos, hogy egyből tagjává válhatsz a munkaerőpiacnak, így akár heteket, ritkább esetben hónapokat igénybe vehet az ideális munka megtalálása. Legyen szó fővárosi, vagy vidéki álláskeresésről, immár egyre több olyan korszerű és naprakész oldalon keresgélhetsz, mint ahogyan már a Pest-megyei Vácon is adott a lehetőség hivatalos állásjegyzékében az alábbi linken. Főként szakmunkásként bírhatunk komoly előnnyel, de betanított, vagy kereskedelmi irányzatú munkaköröket is e portálokon igény szerint előhívhatjuk. Bármilyen szakterület vonzzon, figyelmed legyen folytonos, egy napra se hagyj fel az állásbörzével, ugyanis a legkeresettebb munkakörök általában hamar betöltésre kerülnek, alig néhány napra jelennek meg a portálok felületén. Amennyiben már megtaláltad esetleges jövőbeli pozíciód és minél inkább fokoznád esélyeid, kiegészítésként érdemes motivációs levelek írására sarkallnod magad. Sajátos tapasztalat, mihelyt csatolod magadról e személyes információkat, esetekkor már fél lábbal közelebb kerülhetsz az interjúhoz. De mit is tartalmazzon egy igazán megnyerő motivációs levél?

Ahogy nevében is láthatod az utalást, komoly érdeklődés támadt fel benned, hogy elnyerhesd a munkaadó által meghirdetett állást, mely levélben módszeresen fel kell vázolnod, miért lehetsz a cég számára optimális választás.