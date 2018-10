A fa, mint élőalapanyag

A fémek megismerése után, sőt már az előtt is elterjedt volt a fából készült eszközök használata, azok megmunkálása, jóformán az életük függött tőle, hiszen ezzel vadásztak, halásztak, tűzhöz is elengedhetetlen alapanyag. Napjainkban is a mindennapi cselekvésünkhöz is elengedhetetlen, hiszen házakban a tetőszerkezettől, a főzésben használatos fakanálon át, az ágyunkig mindenhol fellelhető a fa, mint alapanyag.

Így ennek a megmunkálásáról fogunk beszélni, vagyis nézzük meg, hogyan is működik egy fa és könnyűiparos technikus munkája. Akinek ez a munkája annak többféle fával, illetve faalapú anyaggal kell dolgoznia, de előfordulhatnak a keményebb anyagok is, mint például a bőr, vagy a szőrök, esetleg textilek. Valamint ide tartoznak még a papírok gyártásai, és a nyomdaiparban használatos különféle nyomtatási eljárások és azokban elengedhetetlen különféle papírok készítése. Ezen a linken találhat hasonló állásokat.

Egy ilyen alkalmazottnak folyamatosan éberen kell figyelnie a gépeket, hogy a megfelelő alapanyagok megfelelő mennyiségben és folyamatosan pótolva legyenek jelen. Kapcsolatokat kell tartania, verbálisan, illetve nonverbálisan a vevőkkel, megrendelőkkel, és részt kell vennie a szállításokon. A termékek gyártásánál jelen kell lennie és ellenőriznie azok minőségét, csomagolását, raktározását, és egyben az értékesítést is. De nem csak a termékeket, hanem a magukat a gépeket is kezelnie kell, tudnia kell, hogyan működnek, az esetleges hibák kiküszöbölése miatt jó ha ismeri a gépet, illetve gépeket amivel dolgozik. A kisebb karbantartási munkálatokat is elláthat, ami nem igényel külön szakképesítést, például olajozás, vagy a gépezetek beállítása a következő műszakváltásnak megfelelően. Nagyobb feladatokban is részt vesz, hiszen a mérnöki feladatok is el kell végeznie természetesen a mérnöki felügyelettel, vagy jóváhagyás mellett, tehát a fa és könnyűiparos technikusi üzemek működésére, valamint létrejöttére készítenek tervezeteket. Többféle fázison is keresztül megy a faanyag mielőtt elhagyja az üzemet, hogy kiváló minőségű és a szabályoknak, előírásoknak megfelelő terméket küldhessenek ki a megrendelőnek. Így a minőségen kívül ellenőrzi a típushibákat, a dokumentációkat, hogy megfelelően és rendszeresen vannak vezetve, vagy sem, illetve az üzemzavari problémát okait. Szintén megbízásra, vagy esetleg önállóan is, de készíthet költségvetést, költségterveket, és árajánlatokat. Elmondható, hogy nem egyedül és elszigetelve dolgozik, hanem nap mint nap több emberrel is kommunikál, mint látható rengeteg feladat elvégzése vár rá, ezek mellett még felügyelnie is kell az alatta dolgozó szakmunkásokat is, és ő végzi az adminisztrációs feladatokat is.

Egészségügyi feltételekre, és követelményekre, illetve felhívásokra fokozottan figyelni kell, hiszen hiába lett ez a munka közepesen nehéz fizikai munkának nyilvánítva, rengeteg feladatra figyelni kell, sok a testmozgás, a testhelyzet változtatása, áll, ül, hajol, guggol, görnyed, így többféle mozgási problémát is kialakulhatnak. Többféle vágó, szúró, fúró, préselő, varró gépekkel kerül kapcsolatba, így fokozott a balesetveszély, és a gépek miatt a zajártalom is elég magas szintet mutat. Ezeken kívül a levegőbe került por, és vegyi anyagok is veszélyesek lehetnek, a hőhatásokkal együtt, illetve allergiás reakciókat is kiválthatnak.