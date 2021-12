4 tévhit a kölcsönökről

A személyi kölcsönökkel kapcsolatban olyan tévhitek élnek, hogy bankszámla szükséges az igényléshez, csak havonta lehet törleszteni, kisebb összegben érhető csak el, vagy hogy nem minden esetben használható hitelkiváltásra. De mi az igazság? Az alábbiakban eloszlattunk néhány népszerű tévhitet.

1. tévhit: bankszámla szükséges a személyi kölcsönhöz

Mivel manapság egyre több pénzügyi szolgáltatás igénybevételének feltétele a bankszámla megléte, így sokan azt feltételezik, hogy egy szabad felhasználású, kis összegű kölcsön felvételéhez is feltétlenül szükséges, azonban ez nem minden esetben van így.

Kétségtelen, hogy egyszerűbb igényelni és visszafizetni is a személyi kölcsönt, ha az igénylőnek van bankszámlája, ám a piacon elérhető olyan konstrukció is, amely igénylése esetén a bankszámla léte nem igénylési feltétel. A Providentnél a kölcsön mellé külön díj ellenében elérhető opcionális szolgáltatás igénylése esetén lehetőség van arra, hogy pozitív hitelbírálatot követően a kölcsön folyósítása, illetve a törlesztés is készpénzben történjen. Ilyenkor a Provident munkatársa házhoz jön, akár hétvégén is a kölcsönigény rögzítése és pozitív hitelbírálat esetén a szerződéskötés, valamint a törlesztések átvétele érdekében, de ennek a szolgáltatásnak, kényelemnek külön díja van, vagyis összességében drágább, mint a bankszámlás megoldás.

2. tévhit: a személyi kölcsönt havi rendszerességgel kell visszafizetni

Kétségtelen, hogy a legtöbb hitelt havonta kell törleszteni, de kisebb összegű személyi kölcsönöknél van mód heti törlesztésre is. Ilyenkor a maximálisan igényelhető hitelösszeg jellemzően alacsonyabb, mint a havi törlesztésű módozatok esetében, viszont megvan az az előnye, hogy többször kell alacsonyabb összegeket befizetni, és nem havonta egyszer egy nagyobbat.

3. tévhit: nem minden hitel váltható ki

Valójában a hitelkiváltására minden hitel esetében van lehetőség, legfeljebb ennek a költsége térhet el bankonként és hiteltípusonként. A végtörlesztés és előtörlesztés költsége általában a betörlesztett összeg 1-2 százaléka körül szokott alakulni, de bizonyos esetekben akár díjmentes is lehet. Egy éven belül egy alkalommal teljesített 200 ezer forint összegű előtörlesztés ingyenes a jogszabály értelmében.

4. tévhit: személyi kölcsön csak kis összegben vehető fel

Személyi kölcsönt általában váratlan kiadásokra szoktak felvenni, és már 40.000 forintos hitelösszegtől kezdve igényelhető, tehát valóban kis összeget is igénybe lehet venni, ám ez nem jelenti azt, hogy a kölcsön összege nem érheti el akár az 1.500.000 forintot vagy ennél magasabb összeget is. Pénzügyi intézménytől függ, hogy mennyi a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg, a ténylegesen felvehető összegnek a gyakorlatban egyrészt a rendszeres, igazolható havi jövedelem szab gátat, ugyanis az összes havi hiteltörlesztési kitettség összege legfeljebb a jövedelmünk 50-60 százalékát érheti el (a jövedelmünk összegétől függő a százalékos arány). Természetesen a hitelbírálat során a jövedelmen kívül a pénzügyi intézmények más szempontokat is figyelembe vesznek.

Azzal azonban nem árt tisztában lenni, hogy nagyobb hitelösszegeknél a pénzintézet ingatlanfedezet bevonását kérheti, és innentől kezdve szabad felhasználású jelzáloghitelről beszélhetünk, sőt, ha az igénylő havi jövedelme nem elegendő, akkor adóstárs bevonását is kérhetik. Ha a hitel célja lakásvásárlás, akkor érdemes a külön erre a célra létrehozott lakáshitelek feltételeit is tanulmányozni, mert kedvezőbb konstrukciók lehetnek a szabad felhasználású társaikkal szemben.