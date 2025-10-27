Tanulás és ergonómia: mit tesz az ülés a gyerekekkel?

Miért kritikus a helyzet?

A WHO szerint az 5–17 éves korosztályú gyerekeknek napi legalább 60 perc közepes vagy erős intenzitású mozgásra lenne szüksége. Ezzel szemben a magyar HBSC felmérése azt mutatja: a fiatalok alig több mint ötöde éri el ezt. Emellett minden harmadik diák a szabadideje nagy részét ülve tölti. Sajnos ez a statisztika a serdülőkor előrehaladtával csak romlik.

Képernyőidő: nem csak „ártatlan szórakozás”

A 2022-es HBSC jelentése szerint a diákok közel 30%-a naponta legalább négy órát gamel vagy pörgeti a telefonját. Körülbelül minden hatodik kamasz naponta legalább négy órát néz videókat. Ez már önmagában is nagyon hosszú, üléssel töltött idő, ráadásul úgy, hogy a fejük folyamatosan lefele néz. A kutatások szerint az ülés hatása a mozgásszervi egészségre önálló kockázatot jelent, függetlenül a napi testmozgástól. A folyamatosan lefele néző fejtartással egy ún. „informatikus nyak” is kialakulhat az évek során. Ez utóbbi nem csupán az egészséges testtartás látványát rontja, de óriási terhet jelent a nyaki csigolyák porckorongjaira, amiből később további problémák alakulhatnak ki.

Forrás: okosasztal.hu

Fáj a hát és a nyak – már tinédzserkorban is

A hátfájás a világ egyik vezető „betegsége”. Nem csak felnőtteknél, a fiataloknál és gyerekeknél is egyre gyakoribb. Egy friss áttekintés szerint az elhúzódó ülés és a túlzott képernyőidő a nyaki fájdalom rizikóját erősen növeli. Hat óránál több ülés már jelentős kockázatemelkedéssel jár. A mobiltelefon-használat különösen problémás a folyamatosan lehajtott fejtartás miatt.

Mi áll a tünetek mögött?

A hosszan tartó ülés merev, statikus testtartással jár. A fej előre dől, a vállövi izmok feszülnek. A gerinc görbületei megváltoznak. A tartós nyaki flexió és a lumbális szakasz terhelése mikrosérülésekhez vezethet. A kevés mozgás gyengíti a törzsizmokat. A gyenge izomzat nem támasztja a gerincet. Így alakul ki a fájdalom és azután a betegség ördögi köre. Ezt több nemzetközi áttekintés is alátámasztja.

Forrás: okosasztal.hu

Mit tehetünk az iskolában és otthon?

A megelőzés kulcsa a rendszeres testmozgás és a folyamatos üléssel töltött idő csökkentése. Óránként legalább 2–3 perces átmozgatás, vállkörzés, törzshajlítás, vagy csupán néhány guggolás lenne szükséges. A képernyőidős blokkokat rövid szünetekkel célszerű tagolni. Tanulás vagy játék közben a képernyő legyen szemmagasságban, hogy ne lógjon gyermekünk feje. Ezek apró lépések, de könnyen kialakíthatók és nagyban hozzájárulnak gyermekeink egészségéhez.