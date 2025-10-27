40 perce
Tanulás és ergonómia: mit tesz az ülés a gyerekekkel?
A mai gyerekek rengeteget ülnek. Iskolában, különórán, buszon, a számítógép vagy a konzol előtt, az otthoni tanulás során és tévénézés közben is. A túl sok ülés már iskoláskorban hatalmas rizikót jelent a gerincnek és a nyaknak. A cél az okos megelőzés, már tanulás közben is. Az alábbi cikkben összefoglaltuk a potenciális rizikófaktorokat és azt, hogyan előzhetjük meg az egészségügyi problémák jelentős részét.
Miért kritikus a helyzet?
A WHO szerint az 5–17 éves korosztályú gyerekeknek napi legalább 60 perc közepes vagy erős intenzitású mozgásra lenne szüksége. Ezzel szemben a magyar HBSC felmérése azt mutatja: a fiatalok alig több mint ötöde éri el ezt. Emellett minden harmadik diák a szabadideje nagy részét ülve tölti. Sajnos ez a statisztika a serdülőkor előrehaladtával csak romlik.
Képernyőidő: nem csak „ártatlan szórakozás”
A 2022-es HBSC jelentése szerint a diákok közel 30%-a naponta legalább négy órát gamel vagy pörgeti a telefonját. Körülbelül minden hatodik kamasz naponta legalább négy órát néz videókat. Ez már önmagában is nagyon hosszú, üléssel töltött idő, ráadásul úgy, hogy a fejük folyamatosan lefele néz. A kutatások szerint az ülés hatása a mozgásszervi egészségre önálló kockázatot jelent, függetlenül a napi testmozgástól. A folyamatosan lefele néző fejtartással egy ún. „informatikus nyak” is kialakulhat az évek során. Ez utóbbi nem csupán az egészséges testtartás látványát rontja, de óriási terhet jelent a nyaki csigolyák porckorongjaira, amiből később további problémák alakulhatnak ki.
Fáj a hát és a nyak – már tinédzserkorban is
A hátfájás a világ egyik vezető „betegsége”. Nem csak felnőtteknél, a fiataloknál és gyerekeknél is egyre gyakoribb. Egy friss áttekintés szerint az elhúzódó ülés és a túlzott képernyőidő a nyaki fájdalom rizikóját erősen növeli. Hat óránál több ülés már jelentős kockázatemelkedéssel jár. A mobiltelefon-használat különösen problémás a folyamatosan lehajtott fejtartás miatt.
Mi áll a tünetek mögött?
A hosszan tartó ülés merev, statikus testtartással jár. A fej előre dől, a vállövi izmok feszülnek. A gerinc görbületei megváltoznak. A tartós nyaki flexió és a lumbális szakasz terhelése mikrosérülésekhez vezethet. A kevés mozgás gyengíti a törzsizmokat. A gyenge izomzat nem támasztja a gerincet. Így alakul ki a fájdalom és azután a betegség ördögi köre. Ezt több nemzetközi áttekintés is alátámasztja.
Mit tehetünk az iskolában és otthon?
A megelőzés kulcsa a rendszeres testmozgás és a folyamatos üléssel töltött idő csökkentése. Óránként legalább 2–3 perces átmozgatás, vállkörzés, törzshajlítás, vagy csupán néhány guggolás lenne szükséges. A képernyőidős blokkokat rövid szünetekkel célszerű tagolni. Tanulás vagy játék közben a képernyő legyen szemmagasságban, hogy ne lógjon gyermekünk feje. Ezek apró lépések, de könnyen kialakíthatók és nagyban hozzájárulnak gyermekeink egészségéhez.
Állítható magasságú asztal: az otthoni megelőzés kulcsa
De hogyan vegyük rá gyermekünket arra, hogy ne üljön folyamatosan játszás vagy az otthoni tanulása közben? Nagyon egyszerűen: az állítható magasságú asztal lehetővé teszi, hogy tanulás vagy játék közben álljon is. Ezek a modern típusú íróasztalok használata csökkenti az ülve töltött időt, és ezzel együtt a nyaki- hát és derékbántalmakat. Sőt, több vizsgálat kimutatta, hogy álló helyzetben a szervezet energiafelhasználása nő, így javítja a koncentrációt is. Az állítható asztal javítja a fejtartást, mérsékeli az izomfáradást, és segít megtörni a gerincre ható hosszú, statikus terhelést.
Egy állítható magasságú asztal beszerzése azért is praktikus, mert ha gyermekünk épp iskolában van, akár mi is odaülhetünk, vagy állhatunk otthoni munkánk során.Így az asztal folyamatosan ki van használva, és a mi egészségünk megőrzését is támogatja.
Összegzés
Gyermekeink egészsége ma komoly kihívásokkal néz szembe. Az iskolában töltött idejére nincs túl sok ráhatásunk, de szülőként az otthoni prevenció az, amit a legkönnyebben meg tudunk oldani. A megoldás nem bonyolult: több mozgás, kevesebb egybefüggő ülés. Ebben az Okosasztal-nál kapható ergonómikus állítható magasságú asztal kiváló eszköz
Segít abban, hogy a tanulás vagy játék közben is álljanak egy kicsit, így védve fejlődő szervezetüket a statikus ülés okozta káros hatásoktól.