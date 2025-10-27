Miért lesz allergiás egy kutya vagy macska? – a leggyakoribb kiváltó okok

Az allergia nemcsak az emberek életét keserítheti meg – kedvenceink is egyre gyakrabban szenvednek tőle. Sok gazdi először csak apró jeleket észlel: a kutya többet vakarózik, a macska szokatlanul sokat nyalogatja magát, vagy megmagyarázhatatlan bőrpírok, kiütések jelennek meg. Máskor az emésztés borul fel, és a hányás vagy a tartós hasmenés válik mindennapossá. Ilyenkor nem mindig egy betegség, fertőzés vagy élősködő áll a háttérben – gyakran a bűnös egy látszólag ártalmatlan anyag, amire az állat szervezete túl hevesen reagál.

Az allergia lényege, hogy az immunrendszer “téves riasztást” ad: olyan anyagokat, amelyek normális esetben nem jelentenének veszélyt, kórokozóként azonosít, és támadást indít ellenük. Ez a folyamat gyulladást indít el a bőrön, a fülben vagy akár az emésztőrendszerben, ami hosszú távon komoly kényelmetlenséget és fájdalmat okozhat az állatnak.

Ebben a cikkben bemutatjuk a kutyák és macskák allergiájának leggyakoribb kiváltó okait, hogy gazdiként könnyebben felismerhesd a problémát, és időben megtehesd a szükséges lépéseket kedvenced egészségének védelmében.

Mi történik allergia esetén?

Az allergia a szervezet téves riasztási rendszere. Normális esetben az immunrendszer feladata, hogy felismerje és elpusztítsa a valódi kórokozókat – például baktériumokat, vírusokat vagy parazitákat. Allergia esetén azonban az immunrendszer hibásan ítéli meg a helyzetet: olyan anyagokra is „riadót fúj”, amelyek valójában teljesen ártalmatlanok.

Az allergiát kiváltó anyagokat allergéneknek nevezzük. Ezek lehetnek a levegőben található pollenrészecskék, a táplálékban előforduló fehérjék – például csirke, marha, hal vagy tejtermék –, valamint a háziporatka és a penészgomba apró részecskéi. Gyakori allergén a bolhanyál is, amely a bolhacsípés során jut a bőrbe, de bizonyos vegyszerek vagy anyagok, amelyek a fekhelyben, a játékokban vagy más, a kisállattal érintkező tárgyakban találhatók, szintén kiválthatják a túlérzékenységi reakciót.

Amikor az allergén bejut az állat szervezetébe – belégzéssel, lenyeléssel vagy bőrön keresztül –, az immunrendszer úgy érzékeli, mintha veszélyes betolakodó lenne. Ennek hatására speciális sejtek (például hízósejtek) aktiválódnak, és hisztamin nevű vegyületet, valamint más gyulladáskeltő anyagokat szabadítanak fel.