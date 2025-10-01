Finisében az év horgásza verseny nevezési szakasza!

A nagy fogásokról készült fotókkal az evhorgasza.hu oldalon lehet nevezni, felnőtt, ifjúsági, gyermek és hölgyhorgász kategóriában. Egy játékos akár több kategóriában is indulhat, több fotót is nevezhet, de maximum öt képpel vehet részt a játékban.

Nincs már sok idő a nevezési szakaszból, október 5-én zárul a lehetőség, ezután már csak szavazni lehet a horgászok szívét megdobogtató képekre október 9-e és 23-a között. A legtöbb szavazatot kapó fotók közül sorsolással választjuk ki a győzteseket, valamint a legjobb és leglátványosabb fogásokat a szakmai zsűri is díjazza. A kategóriagyőztesek mellett különdíjban részesül a zsűri által kiválasztott legnagyobb ponty, harcsa, amur és egyéb ragadozó hal.

Gajdos Anikó, Pest vármegye, csuka – 114 cm

Nem véletlen, hogy egyre többen ragadnak fényképezőt a bot mellé: a hazai horgászok közössége folyamatosan erősödik, és a felszerelések választéka is bővül. Ma már a kezdőktől a profikig mindenki talál magának megfelelő eszközöket – sokszor magyar fejlesztésű, kiváló minőségű termékek közül válogatva. Európaszerte is elismert, ár-érték arányban kiemelkedő horgászfelszerelések teszik lehetővé, hogy bárki megélhesse a jó fogás örömét. Jót jó áron – ezt kínálja a Carp Zoom is, amely egyben a fotópályázatot támogató szponzorok egyike.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a fotópályázat díjazása is jó fogást jelent, hiszen a nyertesek 150.000 Ft, 100.000 Ft, illetve 50.000 Ft értékű online vásárlási utalványokban részesülnek.

A díjátadóra november 9-én, a PontyShow-n kerül sor, hazánk nagyszabású horgászati kiállításán.

Ignácz Máté, Somogy vármegye, tükörponty – 93 cm

Miért ne kerülhetne Ön is a nyertesek közé? Ne maradjon le a nagy fogásról, nevezzen fotóival az evhorgasza.hu oldalon, és drukkoljon, hogy a végső nyertesek közé kerüljön!

Kedvcsinálónak mellékelünk Önnek néhány versenyzőt! Hasonlítsa össze az Ön fogásaival, és jelentkezzen játékra egy még nagyobb, még szebb halról készült képpel!