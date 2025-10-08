2 órája
Életek múlnak a figyelmetlenségen – országos kampányt indít a Magyar Közút
Egy fékezés, egy jelzés – ennyin múlhat egy ember élete az utakon. A közlekedés nem elválaszt, hanem összeköt bennünket. A Magyar Közút országos kampányt indít, mely egyszerre szól a közutas dolgozók védelméről, a közlekedők edukációjáról és a társadalmi felelősségvállalás erősítéséről.
Forrás: Magyar Közút Zrt.
Egy személyautó és egy munkagép ütközött össze az M4-es autópálya Szolnok felé vezető oldalán, Abony térségében, a 82-es és 83-as kilométerszelvény között. A ceglédi hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd átadták a mentőknek. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták. Csupán ennyi rövid jelzés érkezett a Katasztrófavédelemtől néhány napja. Az már csak a helyszíni képekből derült ki, hogy az üzenetben jelzett munkagép a Magyar Közút járműve, mely a terelésben állt, az abban utazó közutasok a munkájukat végezték éppen, amikor egy pillanat alatt megtörtént a baj.
Ők most sérülés nélkül megúszták, nem úgy mint korábban szerencsétlenül járt társaik. A nyírbátori mérnökség egyik kollégáját Újfehértó és Nagykálló között gázolta halálra egy kisbusz. Az 55 éves édesapát próbálták újraéleszteni a helyszínen, sajnos sikertelenül. A Magyar Közút munkatársai jelzőőrös irányítás mellett padkarendezési munkákat végeztek, pont pakoltak össze, már indultak volna haza, amikor megtörtént a tragédia. A vétkes jármű sofőrje eddig tisztázatlan okok miatt áttért a menetirány szerinti másik sávba, belehajtott a munkaterületbe, a védett sávba és a padkán tartózkodó közutas férfit halálra gázolta. Az ő és társai tiszteletére a Magyar Közút kollégái minden évben felvonulnak. Már 22 járműből áll a figyelemfelhívó konvoj, mindegyik egy elvett életet szimbolizál.
Mindennapi veszélyek az utak mellett
A közutas dolgozók folyamatos életveszélyben dolgoznak az utakon, az utak mellett, sokszor csupán néhány centiméterre a mellettük elhaladó járművektől. Számukra csupán a láthatósági mellény, a kihelyezett jelzőtáblák jelentik a védelmet, és persze a sofőrök vigyázó odafigyelése. Ha a közlekedők biztonságáért, komfortjáért dolgozó közutasok mellett elhaladva a sofőrök figyelme egyetlen pillanatra kihagy, későn fékeznek, meggondolatlan manőverbe kezdenek, félrenéznek, könnyen tragédia történhet.
Emberi gesztusok az út szélén – amikor az autósok segítenek
Az általunk megkérdezett közutas dolgozók szerint sokszor a szabályok betartása nem belső meggyőződésből, hanem a bírságtól való félelemből fakad. Úgy tapasztalják, még mindig gyakori a gyorshajtás, a hirtelen sávváltás vagy a telefonozás vezetés közben – még akkor is, amikor ők az úton dolgoznak. Ez nemcsak rájuk, hanem minden közlekedőre veszélyes.
Ugyanakkor, mint elmondták, sok a pozitív példa is: autósok, akik időben lassítanak, jelzéssel figyelmeztetnek másokat, vagy épp vizet visznek a dolgozóknak a nyári hőségben. Ezek a gesztusok nemcsak erőt adnak a mindennapokban, hanem példát mutatnak másoknak is.
Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke kérdésünkre rámutatott, a közlekedésbiztonság nem távoli, statisztikai kérdés, hanem mindannyiunk hétköznapjainak része.
Amikor valaki lassít egy munkaterületnél, félreteszi a telefont vezetés közben, vagy időben jelez a manőver előtt, valójában nemcsak szabályt követ, hanem életeket véd. A közutas kollégáim nap mint nap ott dolgoznak az út szélén, sokszor centiméterekre a forgalomtól. Minden figyelmes mozdulat nekik is biztonságot ad
– fogalmazott az elnök.
VEDD ÉSZRE kampány: a közlekedés közös ügyünk
A Magyar Közút Zrt. most széles körű kampányt indít. A VEDD ÉSZRE kampány fő üzenete, hogy a mindenki ráébredjen: a közlekedés közös ügyünk. Minden apró döntés – egy időben felvillantott irányjelző, egy figyelmes lassítás vagy a telefon elengedése vezetés közben – életeket menthet.
A kampány központi eleme egy 20 részes podcast-sorozat, amelyben többek között Bartal Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke osztja meg gondolatait. Az adások nemcsak a közutas dolgozókat érintő mindennapi kockázatokról szólnak, hanem tágabb nézőpontból vizsgálják a közlekedésbiztonság kérdéseit: szó lesz a mobiltelefon-használat veszélyeiről, a felelős sofőri magatartásról, a közlekedési kultúra társadalmi összefüggéseiről és azokról az edukációs lehetőségekről, amelyek hosszú távon formálhatják a szemléletet. A podcast célja, hogy közérthető, személyes hangvételű gondolatokon keresztül minden közlekedő felismerje: a biztonság nem egyéni, hanem közös felelősség.
Narancssárga mellény mögött egy ember áll – őt is hazavárják
A kampány egyik legfontosabb üzenete: a narancssárga mellény mögött mindig egy ember áll – egy apa, egy testvér, egy nagypapa. Ők azok, akiknek munkája nélkül nem működne az ország közlekedése, biztonságuk pedig mindannyiunk felelőssége.
A kampányunk célja, hogy ezt a szemléletet erősítsük, és közelebb hozzuk az emberekhez a felelős közlekedés jelentőségét. A 20 részes podcastban ezért nemcsak a közutas munka kockázatairól beszélünk, hanem arról is, hogyan válhat a szabálykövetés közös értékké a társadalomban. Hiszek abban, hogy ha mindenki csak egy kicsivel jobban odafigyel, azzal együtt tudjuk biztonságosabbá és élhetőbbé tenni a közlekedést Magyarországon
– fogalmazott Bartal Tamás.
A közlekedés közös felelősség – a figyelmesség életeket menthetünk
A közlekedésbiztonság alapvetően közösségi kérdés. A szabálykövetés nem korlátozás, hanem egymás védelme. Ha minden közlekedő csak egy kicsivel figyelmesebb, a balesetek száma jelentősen csökkenthető. A VEDD ÉSZRE kampány célja éppen ez, hogy a szabálykövetés belső meggyőződéssé váljon, és a közlekedés a bizalom és együttműködés tere legyen.
A Magyar Közút üzenete egyértelmű: a közutas dolgozók munkája nélkül nem működne az ország közlekedése – de a biztonságuk minden közlekedő figyelmén múlik.
Hasznos tájékozódási pontok a kampányhoz és a mindennapokhoz
