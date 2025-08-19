Túlélés helyett élmény: így lesz más az idei iskolakezdés

Ne próbálj mindent egyben letudni

Sokan még mindig egyetlen, feszített napra próbálják belezsúfolni az iskolakezdési nagybevásárlást: írószer, új hátizsák, tornazsák, cipő, egy kis ruha, talán még egy új kulacs is – és persze az elmaradhatatlan tízórais doboz. De ez az egy nap sokszor egyet jelent a türelmetlenséggel, tömeggel, stresszel.

Mi lenne, ha most kipróbálnál valami újat, és egy nyitott átlátható bevásárlóparkot választanál? Olyan helyet, ahol nem kell harcolni a parkolóhelyért, a boltok jól átláthatók, közel vannak egymáshoz, és simán belefér az is, hogy félúton visszaülj a kocsiba, tarts egy szünetet, vagy akár beülj egy kávéra.

Ahol egyszerűbb minden – a Stop Shop-ban

Egyre több helyen találkozni ilyen városi oázisokkal – a Stop Shop pedig pontosan ezt a filozófiát képviseli. Nem akar többnek látszani, mint ami: egy átgondolt, emberközpontú tér, ahol tényleg könnyebb elintézni a napi teendőket. Főleg akkor, ha minden perced számít.

Forrás: stop-shop.com

Miért lehet ez most a legjobb választás?

Mindig van parkolóhely. Tényleg.

A Parkl applikációval a parkolás szinte automatikus – és még elektromos autót is tudsz tölteni, amíg vásárolsz.

Az üzletek átlátható elrendezésben vannak, nincs fölösleges keringés.

A legtöbb Stop Shop egyszintes kialakítású, így könnyű közlekedni – akkor is, ha babakocsival vagy épp egy fáradt kisiskolással vagy úton.

És a legpraktikusabb: a hét minden napján nyitva vannak, így nem gond, ha valami utolsó pillanatban jut eszedbe.

A Stop Shop akkora országos lefedettséggel rendelkezik, hogy szinte biztos, a te közeledben is találsz egyet. Több mint 14 helyszínen várnak országszerte – például Hűvösvölgyben, Hatvanban, Miskolcon, Nagykanizsán, Szolnokon és Veszprémben. A teljes listát itt találod: https://stop-shop.com/hu/magyarorszag

Egy kis plusz a családi kasszának is

Ha már úgyis belefogsz az iskolakezdési beszerzésekbe, miért ne lehetne ebből még valami extra is? Idén a Stop Shop egy nyereményjátékkal is készül, ami segíthet abban, hogy kicsit könnyebb legyen az őszi indulás – akár pénzügyileg is.

Augusztus 18. és szeptember 7. között, ha legalább 3.000 Ft értékben vásárolsz egy Stop Shop üzletben,

és feltöltöd a blokkon található AP kódot,

naponta nyerhetsz 20.000 Ft-os vásárlási utalványt, az általad kiválasztott üzlet valamelyikébe: Deichmann, dm, Ecofamily, Müller vagy Pepco

a játék végén pedig 1 millió forintos vásárlási lehetőség is a tiéd lehet – amit te döntesz el, melyik Stop Shop üzleteiben szeretnél elkölteni.

Nem csak füzetekre vagy iskolatáskára költheted el a nyereményt – akár egy új cipőre, otthoni dekorra vagy valami apró jutalomra is, amiért túl vagytok az első hetek forgatagán. Használd ki a lehetőséget, és váltsd be arra, ami neked a legnagyobb örömet okozza. A részletekért és a kódregisztrációért kattints ide: http://www.stopshopnyeremeny.hu/