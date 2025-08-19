38 perce
Nem csak fizetni lehet a kriptovalutákkal – sokszínű felhasználási lehetőségek
2010. május 22-én egy magyar származású amerikai programozó Laszlo Hanyecz egy bitcoinos témákkal foglalkozó fórumon tett közzé egy addig nem megszokott ajánlatot. Arról volt szó, hogy 10 ezer bitcoinért két nagy pizzát szeretett volna vásárolni.
Az ajánlatra érkezett reakció és a Papa John’s pizzázó kiszállította neki a két tésztaételt, amelynek akkori ára 41 dollár volt. Ez a vásárlás úgy került be a kriptovaluták történelmébe, mint az első hivatalos bitcoin tranzakció. Mai árfolyamon az ügylet értéke nagyjából 100 milliárd forintnak felelne meg.
A pizzázó tulajdonosa az így szerzett bitcoinon hozzávetőleg 400 dollárért adott túl. Vagyis, ő maga tízszeres bevételre tett szert. Ellenben, ha megtartja azt a 10 ezer bitcoint, ma már milliárdos lenne.
Így kezdődött a kriptovaluták történelme, amelyről ma, 15 évvel később kijelenthető, hogy alapjaiban változtatta meg elsősorban a pénzügyi világot, de nem csak azt. Aki különböző kriptovalutákkal szeretne kereskedni, annak erre ma már számos lehetősége van.
Ezek közé tartozik a forex trading is, amit Magyarországon is számos megbízható online platformon végre lehet hajtani. Ezek az online tőzsdék nem csak kriptók széles választékát kínálják adásvételre, befektetésre, de információkat, oktatási anyagokat is tartalmaznak azok számára, akik még csak ismerkednek ezzel a területtel.
A kripto ügyletek előnyei
Jelenleg a kriptovaluták felhasználásának domináns területe a fizetések és átutalások, ami változást jelent a korábbi időszakhoz képest. Sokáig ugyanis inkább a befektetés motiválta az érintetteket, illetve a tranzakciók nyújtotta anonimitás számított vonzó előnynek.
Hosszú ideig a pénzügyi rendszerek elzárkóztak ettől a forradalmi fizetési módtól, ezért az az alternatív terekbe, néha a dark webre kényszerült, mára azonban ez merőben megváltozott. Ma már a különböző online tőzsdéken gond nélkül lehet kereskedni különböző kriptovalutákkal és a globális pénzügyi rendszer is egyre inkább a saját részeként tekint rájuk.
Ha az átutalásokról, fizetésekről van szó, akkor a kripto ügyletek előnye azok olcsósága. Mivel itt közvetlenül a vevő és eladó között kerül sor kapcsolatfelvételre, a hagyományos közvetítőnek számító bankok kizárásával, a tranzakció költségei is kisebbek. Az alacsonyabb kezelési és egyéb költségek különösen a nemzetközi ügyleteknél érzékelhetők.
A felgyorsult üzleti világban a sebesség kiemelt hangsúlyt kap. Mivel pedig a hagyományos banki ügyletekhez képest a kriptovalutás tranzakciók feldolgozása rövidebb időt vesz igénybe, sokan folyamodnak ehhez a megoldáshoz, hiszen ezáltal felgyorsul az áruk és szolgáltatások mozgása.
A földrajzi határok eltörlődése is jelentős előny, hiszen a kriptovaluták nem nemzeti fizetőeszközök. Ilyen módon pedig a nemzetközi kereskedés ki tudja zárni mindazokat a korlátozásokat, amelyeket a hagyományos pénzügyi rendszerek támasztanak.
A kriptovalutás ügyletek a blokklánc hálózatokon keresztül bonyolódnak. Ezek olyan decentralizált hálózatok, ahol az egyes ügyletekhez kapcsolódó adatok különböző számítógépeken tárolódnak. Ilyen módon fokozott biztonságot kínálnak, csökkentve bármilyen manipuláció, vagy csalás lehetőségét.
Számos olyan vállalkozás működik, amelyek különböző országokban élő szabadúszó kollégákkal dolgoznak. Ezek a cégek egyre gyakrabban nyitnak kripto számlát és ezen keresztül végzik a munkatársak kifizetését.
Az online játékok világa
Az online szerencsejátékok voltak az egyik első terület, ahol a kriptovaluták megtalálták a felhasználási területüket. A játékosok ezeken a platformokon számos kriptóban tudják intézni a fizetéseket. Ugyanakkor, egyre több olyan játék jelenik meg, amelyeket a fejlesztők a blokkláncokon keresztül futtatnak.
Az NFT-k és metaverzumok megjelenése pedig további lélegzetelállító távlatokat nyitott. A legtöbb ilyen virtuális univerzum saját tokent is kibocsát. A játékosok avatarjaikon keresztül tudnak ilyen tokeneket vásárolni, illetve nyerni, azok felhasználásával pedig építkezni, befektetni, vagy épp koncerteket látogatni.
Az egyik legnagyobb virtuális gazdaság jelenleg a Roblox, ahol a felhasználók száma eléri a 300 milliót.
A játékok világában barangolva érdemes megemlíteni a Play-to-Earn, azaz Játsz, hogy nyerj típusú játékokat. Ezek lényege, hogy kriptovalutához juthatsz a játék során, amit többek között ezekben a metaverzumokban tudsz felhasználni, de akár kereskedhetsz is velük.
A decentralizált finanszírozás nyújtotta lehetőségek
A DeFi, vagyis decentralizált finanszírozást úgy kell elképzelni, mint egy termelői piacot. Ezen piacok lényege ugyanis, hogy közvetlenül az őstermelőtől vásárolsz, nem pedig egy hipermarketben, ahol az árba már a kereskedelmi lánc is beépítette a maga haszonkulcsát.
A DeFi ugyanezt kínálja, csak a pénzügyi piacon. Vagyis, itt olyan pénzügyi szolgáltatások vehetők igénybe, mint a hitelezés, de a bankok közvetítése nélkül, a blokklánc technológia segítségével.
Az ilyen ügyletek peer-to-peer alapon működnek, tehát csakis a két végső szereplő vesz bennük részt. Ezáltal olcsóbbak lesznek és az új technológia felhasználásának köszönhetően biztonságosabb és még inkább felhasználóbarát platformokat és ügyleteket biztosítanak.
Erről a területről is elmondható, hogy egyre inkább megtöri a jeget és eljut az átlagemberekhez. Ennek az eredményei már most is észlelhetők, azonban a becslések szerint a piac mérete 2030-ig olyan ütemben fog növekedni, hogy elérheti a 231 milliárd dollárt.
A DeFi platformok előnyei közé sorolható az is, hogy pénzügyi szolgáltatások vehetők igénybe anélkül, hogy hagyományos bankszámlát kellene nyitnia az ügyfélnek. Emellett, globálisan elérhetőek, szemben a hagyományos banki termékekkel, amelyek rendszerint az adott ország polgárai részéről igényelhetőek csak.
A fentiek alapján összességében elmondható, hogy a kriptovaluták és az őket működtető blokklánc hálózatok egyre szélesebb körű elfogadottságot érnek el. Ma már a hagyományos pénzügyi rendszerekkel és fizetési módokkal egyenértékűen kezelik őket. Lehetőség van tőzsdei kereskedésre, egyre több helyen lehet fizetni velük és befektetési célokra is igénybe vehetők.
Éppen ezért érdemes odafigyelni rájuk, hiszen ha nem is szorítják ki a használatból a hagyományos valutákat, a nagy pénzügyi tortából minden bizonnyal egy jó nagy szeletet ki fognak hasítani.