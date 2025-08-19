Nem csak fizetni lehet a kriptovalutákkal – sokszínű felhasználási lehetőségek

Forrás: Bazoom Group

Az ajánlatra érkezett reakció és a Papa John’s pizzázó kiszállította neki a két tésztaételt, amelynek akkori ára 41 dollár volt. Ez a vásárlás úgy került be a kriptovaluták történelmébe, mint az első hivatalos bitcoin tranzakció. Mai árfolyamon az ügylet értéke nagyjából 100 milliárd forintnak felelne meg.

A pizzázó tulajdonosa az így szerzett bitcoinon hozzávetőleg 400 dollárért adott túl. Vagyis, ő maga tízszeres bevételre tett szert. Ellenben, ha megtartja azt a 10 ezer bitcoint, ma már milliárdos lenne.

Így kezdődött a kriptovaluták történelme, amelyről ma, 15 évvel később kijelenthető, hogy alapjaiban változtatta meg elsősorban a pénzügyi világot, de nem csak azt. Aki különböző kriptovalutákkal szeretne kereskedni, annak erre ma már számos lehetősége van.

Ezek közé tartozik a forex trading is, amit Magyarországon is számos megbízható online platformon végre lehet hajtani. Ezek az online tőzsdék nem csak kriptók széles választékát kínálják adásvételre, befektetésre, de információkat, oktatási anyagokat is tartalmaznak azok számára, akik még csak ismerkednek ezzel a területtel.

A kripto ügyletek előnyei

Jelenleg a kriptovaluták felhasználásának domináns területe a fizetések és átutalások, ami változást jelent a korábbi időszakhoz képest. Sokáig ugyanis inkább a befektetés motiválta az érintetteket, illetve a tranzakciók nyújtotta anonimitás számított vonzó előnynek.

Hosszú ideig a pénzügyi rendszerek elzárkóztak ettől a forradalmi fizetési módtól, ezért az az alternatív terekbe, néha a dark webre kényszerült, mára azonban ez merőben megváltozott. Ma már a különböző online tőzsdéken gond nélkül lehet kereskedni különböző kriptovalutákkal és a globális pénzügyi rendszer is egyre inkább a saját részeként tekint rájuk.

Ha az átutalásokról, fizetésekről van szó, akkor a kripto ügyletek előnye azok olcsósága. Mivel itt közvetlenül a vevő és eladó között kerül sor kapcsolatfelvételre, a hagyományos közvetítőnek számító bankok kizárásával, a tranzakció költségei is kisebbek. Az alacsonyabb kezelési és egyéb költségek különösen a nemzetközi ügyleteknél érzékelhetők.