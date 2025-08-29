augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

22°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Miért fontos iskolakezdéskor a szemvizsgálat? Fontos tippek, hogy a gyermeked jól lásson – Zala Optika Csoport

Címkék#Center Optika#Zala Optika Csoport#szemüvegkeret

Mindig és minden korosztály számára fontos az éles látás, ám iskolakezdéskor különösen nagy hangsúlyt kap a fiatalok látásvizsgálata. Kovács György optometrista, látszerész mester  a Zala Optika Csoport – Center Optika, Írisz Optika és Okuláré Optika - tulajdonosa most arra is tippeket ad, hogy a szülők mikor és miért vigyék szemészhez a gyermeket.

PR cikk
Miért fontos iskolakezdéskor a szemvizsgálat? Fontos tippek, hogy a gyermeked jól lásson – Zala Optika Csoport

Világosné Korcz Krisztina optikus az általános iskolás Máténak segít keretet választani.

Fotó: Pezzetta Umberto

Hamarosan kezdődik az iskola, sok könyvet kell olvasni, sokat kell közelre nézni, ami egyre inkább igénybe veszi a szemet. A szakember felhívja a figyelmet, a fénytörési hiba vagy rejtett kancsalság már nagyban megnehezíti az olvasást, így akár tanulási nehézséget okozhat. Szülőként tehát legalább évente egyszer érdemes ellenőriztetni a gyermekek látását. 

 

– Plusz szolgáltatás, hogy két szemészorvos rendel üzleteinkben, akik nem csak a fénytörési hibákat, rejtett kancsalságot, hanem más egyéb szemészeti elváltozásokat is pontosan diagnosztizálnak. Szűréseket, látásvizsgálatot optometristaként magam is végzek, boltjainkban tehát abszolút biztosított a megfelelő optometriai, szemészeti ellátás – felelte  Kovács György.

A megfelelő keret kiválasztásához modern eszközök is segítenek. 
Fotó: Pezzetta Umberto

– Mire figyeljenek a szülők, mikor keressenek fel látszerészt?

– A szülők egyszerűen meg tudják állapítani, ha a gyermekük látása esetleg nem megfelelő. Ha például egy focimeccset néznek, akkor le tudja-e olvasni a mezek számát, a neveket messzebből. Ha olvas, akkor mennyire hajol közel a tisztánlátás érdekében a könyvhöz. Megfigyelhetjük azt továbbá, hogy mennyire sűrűn pislog, zavarja-e az erősebb fény, illetve szürkületben rosszabbul lát-e. A fényképeken nagyon hamar feltűnhet, hogy egyenesen előre néz-e vagy kicsit bandzsít. Mind-mind árulkodó jelek, így ha ezeket tapasztalják, mindenképpen keressenek fel minket vagy egy szemorvost. Elmondható, hogy a modern világ eszközei minden korosztály látását ronthatják. Régebben is olvastunk, akár közelről, ám az okoseszközök ma már bizonyítottan a rövidlátásnak, a myópiának a progresszióját, növekedését befolyásolják.

A szakemberek azt ajánlják, hogy a szülők évente vizsgáltassák meg a gyermekek látását.
Fotó: Pezzetta Umberto

– Hogyan pihentessük szemeinket?

– Jó tanács, hogy próbáljuk meg optimalizálni, csökkenteni a képernyők előtt töltött időt. Óránként 10-15 percen át nézzünk a távolba. Ha közelre nézünk, akkor dolgozik a szem. Ha öt méternél távolabbra, a messzeségbe tekintünk, akkor pihen a szemünk. Ehhez minél többet legyünk kint a szabadban.

Fotó: Pezzetta Umberto

Kovács György hozzátette, üzleteikben nagyon széles a gyermek szemüvegkeret választék, köztük több -féle törhetetlen, rugalmas keretet értékesítenek. Fontos továbbá, hogy létezik már olyan szemüveg és kontaktlencse, ami a rövidlátásnak, a mínuszos korrekciónak a növekedését csökkenti. Magyarul lassítja a mínuszos dioptria növekedését. Ezek a lencsék egyre népszerűbbek a vásárlók körében. A Zala Optika Csoport iskolakezdési akciójában 20-30 százalék kedvezményt ad a szemüveglencsékre, ám egyéni, személyre szabott kedvezményeket is biztosítanak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu