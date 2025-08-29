Miért fontos iskolakezdéskor a szemvizsgálat? Fontos tippek, hogy a gyermeked jól lásson – Zala Optika Csoport

Hamarosan kezdődik az iskola, sok könyvet kell olvasni, sokat kell közelre nézni, ami egyre inkább igénybe veszi a szemet. A szakember felhívja a figyelmet, a fénytörési hiba vagy rejtett kancsalság már nagyban megnehezíti az olvasást, így akár tanulási nehézséget okozhat. Szülőként tehát legalább évente egyszer érdemes ellenőriztetni a gyermekek látását.

– Plusz szolgáltatás, hogy két szemészorvos rendel üzleteinkben, akik nem csak a fénytörési hibákat, rejtett kancsalságot, hanem más egyéb szemészeti elváltozásokat is pontosan diagnosztizálnak. Szűréseket, látásvizsgálatot optometristaként magam is végzek, boltjainkban tehát abszolút biztosított a megfelelő optometriai, szemészeti ellátás – felelte Kovács György.

A megfelelő keret kiválasztásához modern eszközök is segítenek.

Fotó: Pezzetta Umberto

– Mire figyeljenek a szülők, mikor keressenek fel látszerészt?

– A szülők egyszerűen meg tudják állapítani, ha a gyermekük látása esetleg nem megfelelő. Ha például egy focimeccset néznek, akkor le tudja-e olvasni a mezek számát, a neveket messzebből. Ha olvas, akkor mennyire hajol közel a tisztánlátás érdekében a könyvhöz. Megfigyelhetjük azt továbbá, hogy mennyire sűrűn pislog, zavarja-e az erősebb fény, illetve szürkületben rosszabbul lát-e. A fényképeken nagyon hamar feltűnhet, hogy egyenesen előre néz-e vagy kicsit bandzsít. Mind-mind árulkodó jelek, így ha ezeket tapasztalják, mindenképpen keressenek fel minket vagy egy szemorvost. Elmondható, hogy a modern világ eszközei minden korosztály látását ronthatják. Régebben is olvastunk, akár közelről, ám az okoseszközök ma már bizonyítottan a rövidlátásnak, a myópiának a progresszióját, növekedését befolyásolják.

A szakemberek azt ajánlják, hogy a szülők évente vizsgáltassák meg a gyermekek látását.

Fotó: Pezzetta Umberto

– Hogyan pihentessük szemeinket?

– Jó tanács, hogy próbáljuk meg optimalizálni, csökkenteni a képernyők előtt töltött időt. Óránként 10-15 percen át nézzünk a távolba. Ha közelre nézünk, akkor dolgozik a szem. Ha öt méternél távolabbra, a messzeségbe tekintünk, akkor pihen a szemünk. Ehhez minél többet legyünk kint a szabadban.

Fotó: Pezzetta Umberto

Kovács György hozzátette, üzleteikben nagyon széles a gyermek szemüvegkeret választék, köztük több -féle törhetetlen, rugalmas keretet értékesítenek. Fontos továbbá, hogy létezik már olyan szemüveg és kontaktlencse, ami a rövidlátásnak, a mínuszos korrekciónak a növekedését csökkenti. Magyarul lassítja a mínuszos dioptria növekedését. Ezek a lencsék egyre népszerűbbek a vásárlók körében. A Zala Optika Csoport iskolakezdési akciójában 20-30 százalék kedvezményt ad a szemüveglencsékre, ám egyéni, személyre szabott kedvezményeket is biztosítanak.