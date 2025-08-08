augusztus 8., péntek

Csobbanjon, kóstoljon az összefogás jegyében!

Címkék#AquaCity Vízicsúszda és Élménypark#családi nap#jótékonyság

Sok más mellett gofri, palacsinta, császármorzsa, gulyás, halászlé és pörkölt illata is csábítja majd azt, aki megéhezik a fürdőzés során 2025. augusztus 16-án, szombaton, az AquaCity Vízicsúszda és Élményparkban. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is várja mindazokat, akik amellett, hogy a nyári napsütésben a hűsítő habokban keresnének felüdülést, finom ételek kóstolásával segítő kezet is nyújtanának.

PR cikk
 

https://zalaegerszeg.hu/fesztivalok-rendezvenyek/aquacity-jotekonysagi-nap/

A 2002 óta évente életre hívott jótékonysági családi nap és főzőverseny rendezvénye jóvoltából összegyűlt forintok ezúttal a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Geriátria és Krónikus Belgyógyászati, valamint Ápolási Osztály eszközvásárlását szolgálják. A napjainkra igazi népünnepéllyé váló rendezvény amellett, hogy nemes célt szolgál, mindig remek hangulatban zajlik. 

A bevétel mindig három tételből áll össze. A zalaegerszegi egyesületek, szervezetek, intézmények, cégek, klubok, által főzött ételek árusítása mellett a helyi vállalkozók, cégek felajánlásaiból, valamint az AquaCity-belépők árából. A zalaegerszegi lakosok aznap a teljes körű szolgáltatás igénybevételéért kedvezményesen, fejenként 1000 forintért válthatnak belépőt a nap bármely szakában, személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett. A jótékonysági napon az Egerszeg Kártyával igénybe vehető kedvezmények nem érvényesek. A nem Zalaegerszegről érkező vendégek a fürdőjegy megváltásával a csúszdákat is korlátlanul használhatják. 

A látogatók 500 forintos címletű jótékonysági jegyek megvásárlásával tudják támogatni a kitűzött célt, ezzel fizetnek a főzőcsapatoknál. A jegyeket a helyszínen tudják megvásárolni.

A medencék partján számtalan egyéb színes program is fogadja az érkezőket. Lesz légvár, arcfestés, kézműves foglalkozás, íjászat, de tánc-, sport- és Dog Dancing bemutató, koncert, valamint a Kvártélyház művészeinek produkciója is szerepel a kínálatban. 

Kellemes nap vár tehát mindenkit a felhőtlen kikapcsolódás és az összefogás jegyében!

 

 

