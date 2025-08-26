Családi ház, mint befektetés? A piacvezető Imperial Holding véleménye

A magyar lakosság többsége már felismerte: ingatlanban tartani a pénzt biztonságos. De akik igazi profitot keresnek, ma már nem egyszerűen vásárolnak – hanem építenek.

Mert megéri.

Miközben a pénzügyi piacokon továbbra is kérdéses a megtakarítások reálhozama, egyetlen befektetési forma tűnik stabilnak: az ingatlan.

A lakóingatlan – ma már nemcsak otthon, hanem kedvező befektetési lehetőség is.

A valódi értéknövekedés ott történik, ahol építkezés kezdődik

– hangsúlyozza Szántó Éva, az Imperial Holding közgazdász ügyvezetője.

Számok, amik önmagukért beszélnek:

• Az új családi házak átlagos négyzetméterára 900 ezer- 1,2 M Ft körül jár, miközben ugyanazt kivitelezni 620-650.000 Ft-ért is lehet.

A különbség? Aki épít, nem vásárol – az hozamot teremt.

A kulcs nemcsak az, hogy vásárolsz vagy építesz, hanem az is, hogy kivel és miből. Az Imperial Holding ügyfelei remek üzletet csinálnak, az elmúlt évekből van rá példa, hogy a beruházásuk értéke már az ingatlan elkészültekor megkétszereződött - a 70 millióból 140 milliós érték lett

– mondja Virág Gergő, marketing-vezető.

Az elmúlt időszak során megerősödött az a trend, hogy a tudatos lakáscélú befektetők már nem kisvállalkozókra, nem ismeretlen csapatokra bízzák a jövőjüket.

A kivitelező választása is pénzügyi döntés.

Ebben a közegben különösen értékes és keresett szereplő az Imperial Holding, amely:

• 1989 óta működő tőkeerős családi cég,

• több száz átadott otthonnal rendelkezik,

• AAA minősítéssel és MagyarBrands „Kiváló üzleti márka” díjjal is elismert,

• és amely készház-technológiákkal kínál fix árú, gyors és biztonságos kivitelezést.

Aki ma generálkivitelező nélkül kezd építkezni, az nem befektet – hanem szerencsét próbál. Mi azt az utat mutatjuk meg, ahol az építkezés kontrollált, átlátható, és valóban hozamot jelent – nem pedig kockázatot

– mondja az ügyvezető.

Forrás: Imperial Holding Group

Technológia, ami mögött tőke és tapasztalat áll

Az Imperial Holding saját projektjeit például a Leier, a Masterplast és a Xella (Ytong) gyártók készház-rendszereire építi, előregyártott falszerkezetekkel, energiahatékony rétegrenddel, helyszíni mérnöki ellenőrzés mellett.