Nyugat-Magyarország legnagyobb fesztiválja vár rád augusztusban: jön a Győrvári Sör- és Csülökfesztivál

8 év után először lép fel a Delta Győrváron. A szervezőknek hatalmas öröm, hogy egy ekkora zenekar megtiszteli a rendezvényt és szórakoztatják a fesztivál közönségét

Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője lapunknak elárulta, hogy az együttessel már többször jártak Győrváron, ahol mindig egy nagyon lelkes és hálás közönséget találtak. Nagy örömmel készülnek erre a találkozóra is. Egy összeszokott csapat áll össze ilyenkor, hiszen Goldfinger Dávid a Neoton Famíliának rengeteg koncertet szervezett már. A Neoton Família sztárjai ezen a műsoron egy best of Neoton műsort visznek Győrvárra, ami azt jelenti, hogy tele lesz slágerekkel, szép látvánnyal és a Neoton életérzéssel. A mostani műsorban mindenki megmutatkozhat, a gitárszólótól kezdve az acapella éneken át a dobszólóig. A dalok közül hallható lesz a például a Nyár van, a Don Quijote,a Santa Maria és a 220 felett. Több mint másfél óra lesz a műsor, minden dalhoz külön háttéranimáció is jár - mondta Csepregi Éva. A fesztivált a széles közönségnek ajánlja az idősektől kezdve a fiatalokig, mindenkinek, aki szeretné jól érezni magát.

Várkonyi Attila, vagy ismertebb nevén DJ Dominique, a Retró Rádió műsorvezetője szerkesztőségünknek elmondta, hogy ő már az első Győrvári Sör- és Csülökfesztiválon is fellépett. Úgy gondolja, az első fesztivál sikere még a szervezőket is meglepte, ugyanis ő abban az évben az első fellépők közé kérte magát, hogy továbbmehessen egy következő koncertre, de a hatalmas tömeg miatt majdnem lemaradt a következő eseményéről. Minden évben fellép, úgy gondolja, a helyszín is nagyon jó, mert több nagyváros is a közelében helyezkedik el és a közönség összetétele is mindig fergeteges. Eddig is a top sztárok jöttek és idén is ők lesznek ott a fesztiválon - mondta DJ Dominique. Aki csak olvas róla, nem is sejti, mekkora bulit csapnak a kis településen. A Fergeteg Party, aminek a DJ az alapítója, mindig az alapján áll össze, hogy kik lépnek még fel az eseményen és milyen a közösség összetétele, de annyi biztos Várkonyi Attila szerint, hogy a végén minden kéz a magasban lesz.