Manapság már nincs olyan hely és idő, amikor hirtelen ne válhatna szükségessé az internet-elérés. Akár csak hirtelen el kell küldeni egy fontos e-mailt, utazás közben navigációt használni, vagy egyszerűen csak rákeresni egy receptre az interneten.

De mi van akkor, ha valakinél ott van ugyan egy mobiltelefon, tablet vagy laptop, de nem tud kapcsolódni az internetre, például azért, mert nincs adatforgalmi opció a csomagjában, esetleg kimerítette aktuális adatkeretét, vagy az eszköze csak Wi-Fi hálózatra tud csatlakozni? Ha nekünk viszont van mobilnetre képes telefonunk és elegendő keretünk, pár koppintásra vagyunk a segítségnyújtástól.

Mi az a mobil hotspot?

A modern telefonoknak már szinte mindegyike ismeri a mobil hotspot funkciót. Ez lényegében azt teszi lehetővé, hogy megoszthassuk saját internet-kapcsolatunkat: ilyenkor a telefonunk egy Wi-Fi routerré válik, amelyre jelszó megadásával lehet rácsatlakozni, természetesen jelszó nélküli hálózatot is létre tudunk hozni, azonban ennek a veszélye, hogy a közelünkben lévő idegenek is ránk tudnak majd csatlakozni. Ezért javasolt minden esetben a jelszó használatának beállítása a telefonunk hotspot beállításain belül.

Eközben persze mi magunk is használhatjuk tovább a telefont, a megosztástól függetlenül minden funkciója elérhető marad a hanghívásoktól az internetezésig. Jó tudni, hogy mivel ilyenkor a mobilunk egy Wi-Fi routerré alakul, akár egyszerre több eszköz is csatlakozhat hozzá, ami kifejezetten előnyös például akkor, ha egy család vagy baráti társaság több tagját is szeretnénk egyszerre kisegíteni. Ráadásul itt mindegy az is, milyen telefonról osztjuk a kapcsolatot, hiszen minden Wi-Fi-képes eszköz képes használni, függetlenül attól, hogy milyen gyártmány, telefon, tablet, laptop vagy egyéb.

Így kapcsolhatjuk be a mobil hotspot funkciót

Ha az internet megosztását iPhone készüléken szeretnénk megoldani, a Beállítások ikonra kell koppintanunk, a Személyes hotspot lehetőséget választanunk, ahol megadhatjuk a hálózatunk nevét (ezt kell a csatlakozni kívánó eszközzel megkeresni a felbukkanó Wi-Fi hálózatok között), és megadni valamilyen Wi-Fi jelszót - ezt a lépést sose hagyjuk ki, mert így illetéktelenek nem használhatják ki a nagylelkűségünket, a jelszóval csak az kapcsolódhat a telefonunkhoz, akinek ezt mi magunk eláruljuk.