1. Fedezzük fel a természetet

Bár nyáron alapvetően több időt töltünk a szabadban, bizonyos programokhoz azonban – például a biciklitúrákhoz, az erdei sétákhoz – az ősz a tökéletes évszak. A természet ilyenkor igazi látványossággá válik, amiről nem érdemes lemaradni: szervezzünk kirándulásokat a családdal vagy a barátokkal, de akár a magányos séta is jó ötlet lehet. Ilyenkor ki tudjuk szellőztetni a fejünket, átgondolni a problémáinkat, melyeket biztosan egészen más színben látunk majd egy fárasztó túra után.

2. Hozzuk el otthonunkba az ősz színeit

Az otthon meleg, kényelmes hangulata segíthet átlendülni az őszi időszak borongós napjain. Egy kis átalakítás, megújulás mindig segíthet kilábalni egy rosszabb élethelyzetből, dobjuk fel tehát lakásunkat úgy, hogy az ősz színeiből merítünk inspirációt. Egy gyönyörű rozsdaszínű, mélyzöld vagy sötétbarna beltéri falfesték már egy kisebb felületen alkalmazva is teljesen megváltoztathatja otthonunk hangulatát, de ha ekkora feladatra nem vagyunk felkészülve, az is jó ötlet lehet, ha beszerzünk néhány új párnahuzatot, plédet, melyek arra csábítanak, hogy a kanapén elterülve pihenjük ki a nap fáradalmait.

3. Kényeztessük magunkat szezonális finomságokkal

Biztosan mindenki megtapasztalta már, hogy egy finom étel elfogyasztása után nehéz rosszkedvűnek maradni. Az őszi időszakban különösen jól esnek a meleg fogások és a forró italok, tegyük tehát félre a fogyókúrát és kóstoljuk meg ezeket a finomságokat. Az egyik legjellegzetesebb alapanyag természetesen a sütőtök, amit elkészíthetünk levesként, püréként és persze süteményekhez is felhasználhatjuk.

Együnk egy jó gombapaprikást, töltöttkáposztát vagy készítsünk édességeket almából, körtéből, dióból vagy gesztenyéből. Esténként kortyoljunk el egy pohár forralt bort, fűszeres almabort vagy egy csésze teát, így az elalvás is könnyebben megy, kipihenten pedig a másnapi nehézségekkel is könnyebben szembenézünk.

4. Mozogjunk rendszeresen

A testedzés – számos egyéb, az egészségre gyakorolt pozitív hatása mellett – növeli a szervezet endorfin-szintjét, ami a jó közérzethez elengedhetetlen. Persze a hideg hónapokban nehezebb rávenni magunkat arra, hogy lemenjünk az edzőterembe, ezért legyünk most egy kicsit kreatívabbak: fussunk egyet a hulló levelek között, jógázzunk a nappaliban vagy iratkozzunk be egy tánctanfolyamra, de már az is jó megoldás, ha az autó helyett biciklivel indulunk el dolgozni. Meglátjuk, a mozgásnak köszönhetően gyorsan visszanyerjük az elvesztett energiát, ami a hangulatunkon is azonnal meglátszik majd.