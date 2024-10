IKREK

Jó sugallatokat, inspirációt jelez a Merkúr hétfőn, de a Mars is arra buzdít, hogy kövesd az álmaidat, mert valóban közelebb kerülhetsz a céljaidhoz. Az időzítésen viszont most sok múlik, és a pénzügyi kockázatokat is kerüld el. Várd ki a megfelelő időpontot!