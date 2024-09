A legfőbb előny a mozgásszabadság

A bluetooth headsetek használatával nincs többé bosszantóan összegubancolódó kábel, ami folyton beleakad mindenbe. Sőt! A legtöbb modell még beépített mikrofonnal is rendelkezik, így remek társ a telefonbeszélgetések és meetingek során. Ráadásul az újabb telefonokon már nincs is hagyományos fülhallgató kimenet, de emiatt sem kell miatt sem kell aggódni többé: a vezeték nélküli kapcsolattal gondtalanul élvezhetjük a zenehallgatás vagy telefonálás szabadságát bárhol, bármikor.

Extra funkciók a maximális élményért

A bluetooth headsetek ma már számos felhasználóbarát funkcióval rendelkeznek, amikkel még jobban megkönnyítik a mindennapokat. Lássunk néhányat ezekből!

Forrás: freepik.com

Zajszűrő funkció: nem zavarnak többé a beszűrődő zajok

A vezeték nélküli fej-és fülhallgatók egyik legjobb funkciója a zajszűrés. Itt két technológia között lehet választani: a passzív zajszűrés azt jelenti, hogy az eszköz csak fizikailag szűri a zajokat, például azzal, hogy a fülhallgató tökéletesen a hallójáratba illeszkedik, vagy a fejhallgató párnázása szigetel a külső zajok ellen.

Ezzel szemben az aktív zajszűrés az eszközbe épített mikrofonnal és szoftveres segítséggel működik: a headset ilyenkor olyan frekvenciát bocsát ki, ami pont ellentétes a beszűrődő hangokéval. Ez a technológia lehetővé teszi, hogy teljesen elszigetelődjünk a külvilág zajától, így a zenehallgatás vagy telefonálás még zajos környezetben is zavartalan marad, ráadásul a hangerőt sem kell feltekerni. Ez különösen hasznos lehet utazás, munka vagy tanulás során, ahol a koncentráció kulcsfontosságú.

Csatlakoztathatóság több eszközhöz

Az egyszerre több eszközhöz is csatlakoztatható bluetooth fülhallgatók kiváló megoldást nyújtanak, ha szeretnénk zökkenőmentesen váltogatni például az okostelefon és a számítógép, vagy akár a tablet között. Ezzel a funkcióval el lehet kerülni a manuális párosítást minden alkalommal, ha új készülékhez csatlakozunk.

Por- és vízálló headsetek

Lényeges szempont a por- és vízállóság is, hiszen így bátran viselhetjük az eszközt esőben, vagy sportolás közben is. Az IPx7 tanúsítvánnyal rendelkező eszközök izzadság és vízállóak, akár 1 méter mélységig is, maximum 30 percen keresztül. Még ennél is jobb az IPx8 tanúsítvány, ugyanis itt már 1 méternél mélyebbre is merülhetünk a headsettel, több, mint 30 percig.