Az irodai asszisztensek jellemző feladatai

Az asszisztensi feladatkörhöz számos különböző jellegű tevékenység tartozhat. Munkájuk egy jelentős részét például különböző adminisztrációs tevékenységek teszik ki. Ennek részeként segédkeznek a szerződések, jelentések és egyéb céges dokumentációk előkészítésében és nyilvántartásában, valamint archiválják és rendszerezik is ezen iratokat.

Munkakörükkel rengeteg kapcsolattartói feladat is együtt jár: telefonon, e-mailben és személyesen is egyeztetnek az ügyfelekkel, partnerekkel, valamint más érdeklődőkkel. Megválaszolják például a termékekkel, szállításokkal vagy találkozókkal kapcsolatos kérdéseket, illetve továbbítják a megkeresést az illetékes kollégához, amennyiben nem tudnak megfelelő vagy teljeskörű információkkal szolgálni.

Mindemellett pedig a szervezői és tipikusan asszisztensi felelősségeikről sem feledkezhetünk meg. Ebbe beleértendőek például az utazások és a céges programok megszervezései, valamint az egyes meetingek ütemezése is a kollégák, vezetők és ügyfelek között. Ráadásul rengeteg ad-hoc jellegű teendőjük is akadhat, gondolva itt akár egy szerződés gyors előkerítésére, egy irodai eszköz megjavíttatására, vagy egy hirtelen felmerülő utazás leszervezésére. A pozíció tehát igencsak sokrétű és szerteágazó, ami egyúttal rengeteg lehetőséget is biztosít a fejlődésre.

Elhelyezkedési lehetőségek Dunakeszin és környékén

Dunakeszi álláskínálatában mondhatni rendszeresek az irodai asszisztensi álláshirdetések. Ezt megerősíti a DunakesziAllas.hu kínálata is, amely kifejezetten a régióban elérhető álláslehetőségekre specializálódott. Itt több alkalommal is előfordultak már az említett pozícióra vonatkozó álláshirdetések, de emellett kimondottan adminisztrátori munkakörök felbukkanására is volt precedens az adminisztráció, irodai munka álláskategória alatt.

A főváros közelségéből adódóan meglehetősen gyakoriak az ilyesfajta lehetőségek. Érdemes tehát folyamatosan figyelni a kínálatot, és akár állásértesítőre is feliratkozni a mielőbbi pályázás érdekében. Ezek a pozíciók ugyanis rendkívül népszerűek az álláskeresők körében, így érdemes mihamarabb lecsapni rájuk.