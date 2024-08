Hirdetés 1 órája

Vályogházak reneszánsza: Modern megoldások hagyományos építőanyaghoz

A zöld szemléletmód az építészetben is egyre nagyobb teret hódít, és ennek köszönhetően reneszánszukat élik a régi, bevált építőanyagok, mint a vályog is. Örömteli hír, hogy a vályogházak esetében is elérhetőek már a korszerű és biztonságos megoldások, amelyekkel megőrizhetjük a hagyományokat anélkül, hogy kompromisszumokat kellene kötnünk a komfortos és energiatakarékos lakhatás terén. A Baumit szakértői segítenek a megfelelő anyagok kiválasztásában, hogy vályogházunk a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfeleljen.

Forrás: baumit.hu

A vályog számos praktikus előnnyel büszkélkedhet. Nem éghető, kiváló hangszigetelő, így csendes otthont biztosít, miközben télen kellemesen meleg, nyáron pedig hűvös környezetet teremt. A páraáteresztő képessége révén kellemes mikroklímát alakít ki, ráadásul környezetbarát is. Tartóssága pedig magáért beszél: évszázadok óta fennmaradt vályogházak bizonyítják, hogy ez az anyag méltán állja az idő múlását. Mire figyeljünk vályogépület felújításakor? A vályogépítés egyik kiemelkedő előnye a páraáteresztő képessége. A vályogfalak agyagvakolattal és mészfestéssel kiegészítve ideális páradiffúziós rendszert alkotnak, amelyen keresztül a nedvesség akadálytalanul távozhat, elkerülve a lecsapódást és a penészedést. Ezért kerülendő a műgyanta- vagy akril alapú anyagok használata, helyettük meszes, mész-cementes vagy szilikát kötőanyagú termékeket (Baumit SilikatTop) javaslunk alkalmazni. Ezek a természetes anyagok biztosítják a vályogfalak lélegzőképességének megőrzését, miközben megóvják a falakat a károsodástól. Az optimális vakolat kiválasztása a fal nedvességtartalmától függ, ezért mielőtt nekilátnánk a munkának, érdemes szakember segítségét kérni, aki megméri azt.

A Baumit területi képviselői kérésre díjmentes szolgáltatás keretében, helyszíni mintavétel után javaslatot tesznek az optimális anyagokra, a kivitelezés mikéntjére. Amennyiben vályogépület felújítását tervezi, érdemes lehet tájékozódnia a Baumit Magyarország oldalán a lehetőségekkel kapcsolatban, és szakértő segítségüket kérni a fal nedvességtartalmának meghatározásához, és az optimális vályog vakolat kiválasztásához. Ha a fal száraz, a hagyományos mész-cement vakolatok megfelelőek. Mivel azonban a vályogtéglák mérete és nedvszívó képessége nem egységes, előfordulhat, hogy a gúzolás és az előfröcskölés (Baumit SanovaVorspritzer) nem elegendő a tapadáshoz, ezért ilyen esetekben rabicháló beépítése is javasolt. Az 5 tömegszázalék alatti nedvességtartalmú falak esetén a cementes vakolatok mellett alternatívaként érdemes megfontolni a természetes hidraulikus mész kötőanyagú vakolatrendszert (Baumit NHL termékek) is. Ez a cementmentes megoldás kiváló tapadást és szilárd felületet biztosít, megoldást nyújtva a műemlék épületek felújításához.

Enyhén nedves falakra (maximum 10 tömegszázalék nedvességtartalomig) a Baumit Sanova vakolatcsalád nyújt megoldást. Ezek a felújító vakolatok nemcsak elpárologtatják a nedvességet, de a sókat is megkötik apró légbuborékokban, megelőzve a „salétromosodást” és akár 30-40 évre biztosítva a falak tartósságát. A falak 10 tömegszázaléknál magasabb nedvességtartalma aggodalomra adhat okot, és további lépéseket igényel a hőszigetelés vagy a vakolás előtt. Ilyen esetekben elengedhetetlen a nedvesség elleni szigetelés utólagos kiépítése. A hőszigetelőanyag kiválasztásakor kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő típusra. A nem megfelelően megválasztott szigetelőrendszer akár akadályozhatja is a falak természetes száradását, súlyosbítva a problémát. A Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerek közül a perforált polisztirol megoldást alkalmazó Baumit open hőszigetelő rendszer vagy a természetes kőzetgyapot alapú Baumit Star ásványi hőszigetelő rendszer ideális megoldást nyújt, és támogatja a vályogházak kellemes klímájának fenntartását.



