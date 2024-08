Speciális cipők

Bizonyos munkakörökhöz speciális cipők szükségesek, mint például a sofőröknek csúszásmentes talpú cipők, a villanyszerelőknek szigetelő talpú cipők, a tűzoltóknak hőálló cipők.

Munkahelyi szabályozások, rendeletek, előírások

A munkavédelmi cipő viselésének kötelezettségét és a szükséges védelmi szintet munkavédelmi előírások határozzák meg. Ezek az előírások országonként, sőt akár munkahelyenként is eltérőek lehetnek, az viszont biztos, hogy a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat a vonatkozó előírásokról, és biztosítani a megfelelő munkavédelmi cipő beszerzését.

18/2008. (XI. 3.) SZMM rendelet a munkahelyi egészségügyi és biztonsági követelmények minimális szintjéről

Ez a rendelet meghatározza a munkáltatók általános kötelezettségeit a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén, beleértve a munkavédelmi eszközök biztosítását is.

EN ISO 20345:2011 Biztonsági lábbelik

Ez az európai szabvány a munkavédelmi cipők műszaki követelményeit írja le. A szabvány alapján a cipőket különböző kategóriákba sorolják a védelmi tulajdonságaik alapján.

Egyéb munkavédelmi előírások

Bizonyos munkahelyeken további munkavédelmi előírások is vonatkozhatnak a munkavédelmi cipőkre, ilyen előírások lehetnek például a vízállóság, a vezetőképesség vagy a csúszásmentesség követelményei.

Forrás: munkavedelemplusz.hu

A munkáltató kötelezettségei

A munkáltató köteles a munkavállalóknak a munkakörnyezetnek és a munkafolyamatoknak megfelelő munkavédelmi cipőt biztosítani. Emellett a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat a munkavédelmi cipőkkel kapcsolatos előírásokról, és gondoskodnia kell a cipők megfelelő karbantartásáról és cseréjéről is.

A munkavállaló kötelezettségei

Azonban nemcsak a munkáltatónak, hanem a munkavállalónak is vannak kötelességei a munkáltató által biztosított munkavédelmi cipővel kapcsolatban: köteles azt rendeltetésszerűen használni, és gondoskodnia kell annak karbantartásáról is. Az is lényeges, hogy a munkavállaló nem viselhet olyan munkavédelmi cipőt, amely nem felel meg a munkahelyi előírásoknak!