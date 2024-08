A saját fejlesztésű szerszámok között teljesen egyedülálló az országban a trapézlemez lyukasztófej, amely Hajba Tamás tulajdonos-ügyvezető találmánya.

Az ipari létesítmények tetejére trapézlemezeket raknak fel. Ezek teherhordó szerkezetek, amelyekhez csöveket, lámpákat rögzítenek az épületgépészek, a villamossági és technológiai szerelők. Ehhez lyukakat kell vágni a trapézlemezbe, amelynek elvégzésére eddig csak a kézi ollós megoldás létezett

– mondta el érdeklődésünkre Hajba Tamás.

Hajba Tamás (jobbról) az általa kifejlesztett trapézlemez lyukasztófejet mutatja Németh Gábornak és Gecse Péternek

Forrás: Pezzetta Umberto

Az általa kifejlesztett trapézlemez lyukasztófejjel azonban ez a munka sokkal könnyebb. A hidraulikus présgépbe kell befogni a lyukasztófejet és csapszeggel rögzíteni, ezáltal a lyukasztást erőkifejtés nélkül sokkal gyorsabban és precízebben lehet elvégezni. Az új technológia minden darabja saját fejlesztés. Mindenfajta trapézlemezhez tudnak lyukasztóbetétet, szeget gyártani. A hidraulikus présgépbe illeszkednek a saját márkájú préspofák, amelyekkel a csövek kötését végzik el a szakemberek.

A Hajba Tech Kft. termékei eddig is elérhetőek voltak webáruházon keresztül. A Kaszaházi úti szerszámáruházukat azért nyitották meg, hogy a partnerek és a vásárlók személyesen tudjanak tájékozódni a kínálat felől. Az üzletben minden szerszám megtalálható, a csavarhúzóktól, a fűrészektől és a fogóktól kezdve, ami csak kellhet háztartási és ipari felhasználásra. Csavaráruból, munkaruházatból, továbbá kerti kézi és elektromos eszközökből is széles a választék. Sőt több szerszám gyermekjátékként is kapható.

A Hajba Tech Kft. első szerszámáruházának átadásán részt vett Gecse Péter alpolgármester és Németh Gábor önkormányzati képviselő. Zalaegerszeg után Nagykanizsán, Lentiben, továbbá a vármegyén kívül is terveznek áruházat nyitni, ismertette Hajba Tamás.