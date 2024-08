Forrás: Envato Elements

Az alábbi cikkben elmondjuk a legfontosabb tudnivalókat, azzal a céllal, hogy az ugyan könnyűnek tűnő, mégis sok veszélyt rejtő töltő használatot jól csinálhasd.

Vigyázz a kábelre

A laptopod töltőjének legsérülékenyebb része a kábel, a megfelelő kezelésével azonban jelentősen kitolhatod ennek élettartamát. A legfontosabb, hogy sose csavard fel a kábelt a töltőre, ehelyett inkább az általában a csomag részét képező kötegelővel tárold.

A kábel felcsavarása, túl éles szögben való hajlítása a benne futó rézvezetékek megtöréséhez vezethet. Ez nagyon veszélyes, ugyanis a külső, műanyag burkolat általában elrejti a hibát, szóval nem észrevehető, de simán zárlatot okozhat, ami akár a laptop alaplapját is magával viheti.

Ha van kisállatod, sose legyen számára elérhető helyen a laptop töltő kábel, egy lelkes kisállat ugyanis egy szempillantás alatt átrágja magát a műanyag borításon, ezzel a kábelt veszélyessé téve, ha áram alatt van az eszköz, akkor pedig még a tettesnek is baja eshet.

Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy ne vezesd olyan helyen a kábelt, ahol becsípődhet, vagy nyomás alá kerülhet. Klasszikusan ilyen például, ha ajtón van keresztül vezetve, ami csukott állapotban rongálhatja a kábelt.

Nem javasolt továbbá úgy mozgatni a laptopot, hogy be van dugva a töltő. Mivel általában ezek a csatlakozók úgy vannak kialakítva, hogy ne essen csak úgy ki a laptopból, a fizikai ellenállással hosszútávon a laptop bemenetét is megrongálhatja, annak a javítása pedig nem csak körülményes, hanem jóval drágább is, mint egy töltőt pótolni.

Csak a laptophoz valót

Talán a legfontosabb szabály: kizárólag olyan töltőt használj, ami a saját laptopodhoz való!

Számos géptípus úgynevezett középső tüskés, „center pin”-es töltőfejjel rendelkezik. Tipikusan ilyenek a Dell és a HP laptopok. Noha ezekhez is kapni töltőfejeket univerzális töltők mellé, de ezek nem funkcionálnak úgy, mint a gyáriak. Talán az a jobbik eset, mikor be sem kapcsol egy ilyennel a laptopod, a rosszabb pedig, amikor tönkreteszi a nem megfelelő feszültség leadásával. Sajnos az univerzális töltők szélsőséges esetben akár tüzet is okozhatnak, szóval a használatuk tényleg nem ajánlott.