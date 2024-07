Raktáros

A logisztikai álláshirdetések között a raktáros pozíciók az egyik leggyakrabban előforduló lehetőségnek számítanak. Többek között targoncavezető, anyagmozgató, komissiózó vagy akár csak szimplán raktáros címszó alatt is számos alkalommal találkozhatnak velük az álláskeresők. Elérhetőségükre a régió álláspiacával foglalkozó FuzesabonyAllas.hu kínálatában is több alkalommal volt már precedens füzesabonyi raktáros álláslehetőségre és vélhetően a jövőben is jelennek meg újabb és újabb hirdetések.

A raktáros pozíciók kapcsán az alapvető feladatokat anyagmozgatói és készletkezelési tevékenységek jelentik. A beérkező áruk lepakolása, a kimenő áruk előkészítése, illetve a leltározásban, adminisztrációban való tevékeny szerepvállalás mind-mind a mindennapjaik részét képezik, ami mellett a raktári rend és a tárolási szabályok betartására is nagyfokú figyelmet kell fordítaniuk.

Egyes esetekben viszont a munkavégzés csupán betanított, fizikai feladatokra korlátozódik (pl. komissiózó munkakör). Ezen pozíciók előnye, hogy számos álláskereső számára elérhetőek lehetnek, hisz az elvárások főként a hozzáállásra és a jó fizikai állóképességre korlátozódnak. A kiterjedt felelősségi körrel járó raktáros munkák kapcsán azonban már elvárás lehet a középfokú végzettség, a targoncás jogosítvány és a felhasználói szintű számítógépes ismeretek is.

Logisztikai ügyintéző

A logisztikai ügyintézők feladatai kimondottan változatosan alakulhatnak. Munkakörük felelősségei ugyanis a beszerzésre, a raktárkészletek felügyeletére, az adminisztratív támogatói feladatokra, sőt, kisebb cégek esetében akár a fuvarszervezésre is kiterjedhetnek.

Munkájuknak mindezen kívül megkerülhetetlen részét adja a kommunikáció és a kapcsolattartás, hisz többek között a vállalat egyes részlegeivel, az ügyfelekkel, valamint az említett fuvarszervezői teendőkből adódóan olykor a sofőrökkel is együtt kell működniük.

Nem csoda tehát, hogy a munkakörnek alapvető követelménye a kiváló kommunikációs képesség, ami gyakran idegen nyelven (főként angolul) is elvárt. Emellett fontos feltételként szokták megszabni a munkáltatók a releváns logisztikai középfokú végzettséget, a magabiztos MS Office ismereteket, a szervezőképességet, valamint a pontosságot és precizitást is.