Raktáros / targoncavezető

Ózdon a logisztikai álláskategóriában a raktáros munkakörök rendre fellelhetőek, visszatérő lehetőségnek számítanak. Mindez elmondható az OzdAllas.hu kínálatáról is, ahol már több esetben is felbukkantak raktáros pozícióval kapcsolatos álláshirdetések. Gyakori, hogy ezeket az állásokat nem csupán raktáros, hanem raktáros-targoncavezető címszó alatt hirdetik, hisz megszokott, hogy a raktárakban az anyagmozgatás targoncák segítségével történik.

Az anyagmozgatás mellett persze egyéb teendők is a pozíció feladatkörét képezik. A raktárosoknak alapvető felelőssége például, hogy a beérkező árukat lepakolják és bevételezzék, a kimenő árukat a komissiózó lista alapján összekészítsék, továbbá tevékenyen közreműködjenek a raktári rend fenntartásában.

Munkájukhoz precizitás és pontosság szükséges, mivel a készletkezelésben és a leltározási folyamatokban is aktív szerepet kell vállalniuk. Ezenfelül pedig gyakori, hogy a számítógépes ismeretek (pl. MS Office) is az elvárások részét képezik, ami annak ismeretében korántsem meglepő, hogy a raktári készletek nyomon követése manapság már mindenhol digitális formában történik.

Áruszállító / gépjárművezető

Szintén a gyakran előforduló lehetőségek sorát erősítik az áruszállítói pozíciók is. Ezen munkakörök kapcsán a mindennapi feladatok gerincét természetesen maga a vezetés, vagyis az áruk kijelölt célhelyszínre történő kiszállítása jelenti. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a legtöbb esetben a felelősségek korántsem merülnek ki ennyiben.

Gyakori, hogy az áruszállítóknak maguknak kell felpakolniuk a kiszállítandó árukat és termékeket a gépjárműre, illetve a lepakolás során is segédkezniük kell. Feladatuk lehet továbbá, hogy a raktározásból is kivegyék a részüket, különös tekintettel az anyagmozgatásra, készletkezelésre és adminisztrációra. Ha pedig már adminisztráció, megjegyzendő, hogy maguk a fuvarok adminisztratív kötelességekkel is együtt járnak, beleértve például a fuvarokmányok kezelését, szállítólevek aláíratását, számlák átadását.