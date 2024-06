A PNH Kft. már 15 éve meghatározó vállalata régiójának. Bár az elmúlt év gazdasági visszaesését a vasvári cég sem tudta teljes mértékben elkerülni, mindeddig sikeresen birkózott meg a piaci környezet váltakozó kihívásaival, most pedig kisebb lendületvesztés után új piaci területek felé nyitott, amivel új megrendeléseket szerzett meg.

Martin Mitterhumer, a PNH Kft. tulajdonos-ügyvezetője a nehéz időszakokban sem hátrál meg, kitartó munka és stratégiai fejlesztések sorozata lendítette tovább ezúttal is a PNH-t.

Forrás: PNH Kft.

Ezzel a portfólió-bővítéssel a PNH most ismételten fellendülés elé néz, amelyhez az építkezést már korábban el is kezdte: a géppark bővítése és új berendezésekkel történő megerősítése már mind az új termékek gyártásának szempontrendszerei szerint kerültek beszerzésre. A vállalat korábban is egyedülálló technológiákkal rendelkezett a környéken, az új, idén átadott csarnoképület azonban további modern gépek telepítésével került berendezésre, amivel már összesen közel 20.000 m2-re növekedett a rendelkezésre álló gyártóterület.

A PNH nemcsak műszaki eszközeibe fektet, hanem létszámbővítéssel is készül a megnövekedett gyártási igények lefedésére; aktuálisan közel 50 új munkavállaló felvételét tervezi - elsősorban hegesztő, lakatos, felületkezelő és összeszerelő munkakörökbe, 2025-ben pedig további létszámbővítés várható.

A vállalat továbbra is nagy hangsúlyt fektet munkatársai fejlesztésére; egy belső oktatássorozat kidolgozásával egy olyan szakmai átképzés-programot indított útjára, amely az új igényeknek megfelelő szerinti munkakörök - sokszor hiányszakmák - esetében utánpótlás-nevelést biztosít.

Gángó András hegesztőfelelős gratulál Lente Zsuzsának, aki elvégezte a PNH alapfokú belső hegesztési képzését, és sikeresen teljesítette a vizsga követelményeit.

Forrás: PNH Kft.

A program első lelkes és motivált, vállalkozó szellemű hölgy munkatársa, aki korábban operátor munkakörben dolgozott, május végén sikeresen teljesítette az alapszintű belső hegesztő szakmai vizsgáját. Zsuzsa ezáltal ékes bizonyítéka annak, hogy a korábban kizárólag férfias szakmáknak tekintett munkakörökben az arra fogékony hölgyek egyaránt képesek helyt állni, hiszen a fizikai terhelést már modern infrastruktúra támogatja.

