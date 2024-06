1. Teremtsd meg a megfelelő környezetet!

Nyugodtan enni csak nyugodt környezetben lehet. Ez a felnőttekre is igaz, de a babákra még inkább. A kényelmes, zavartalan étkezés érdekében érdemes kialakítani egy nyugodt helyet, ahol kicsi a zaj, és kevés a zavaró tényező. Figyeljünk arra, hogy a baba etetése közben ne legyen bekapcsolva a tévé, ne használjuk a mobiltelefont. Ne hagyjuk, hogy bármi is elterelje a kicsi figyelmét az evésről.

Sokkal gördülékenyebb az etetés, ha a baba teljes mértékben az evésre koncentrál. Ezt azzal is elősegíthetjük, hogy kényelmes pozícióba ültetjük. Ehhez használjunk olyan etetőszéket, amely megfelel a baba igényeinek. Akár olyan etetőszéket is vásárolhatunk, melynek háttámláját enyhén hátra lehet dönteni. Fő, hogy kényelmes és biztonságos legyen baba számára!

Az etetőszék választásakor természetesen számít az ár/érték arány, a méret, a tálca nagysága, leszerelhetősége is. Az egyik legfontosabb szempont pedig a tisztíthatóság. Gyakorlott szülők tudhatják, hogy a baba etetése végén nem igen marad étel a tálkájában.

No, nem azért mert mindent olyan ügyesen megevett! Sokkal inkább azért, mert hihetetlen kreativitással kidekorálta az egész étkezőt. A ruhája (és a miénk is), az etetőszék, a padló, és nagyjából minden csupa maszat lesz. De ezzel nincs semmi baj.

Ha nem szeretnénk hosszú órákat tölteni a takarítással, válasszunk olyan etetőszéket, amely könnyen letörölhető, és csak kevés része készült ruhából (de az is vízlepergetős). A kicsi ruhájának tisztaságát egy baba előke segítségével garantálhatjuk. A vízálló anyagból készült előkét nagyon könnyű takarítani, egyszerűbb mint az egész ruházatot kicserélni. Ha minőségi baba előkét keresel, érdemes szétnézni a Pippadu online bababolt rendkívül széles kínálatában.

2. Alakíts ki egy mindennapi rutint!

A babák számára fontos a rendszeresség. Sokat segít, ha minden nap körülbelül ugyanabban az időben kapnak enni. A biológiai órájuk is ehhez fog igazodni, vagyis mire eljön az evés ideje, megjön az étvágy is! A szülőknek is egyszerűbb az élete, ha tudják, hogy mikor jön a reggeli, ebéd és vacsora. De természetesen vannak olyan napok, amikor felborul a rend. Ilyenkor sem kell megijedni, hanem lazán, higgadtan kezelni a helyzetet!