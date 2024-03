Operátor

Az operátori állások az egyik leggyakrabban és legkönnyebben elérhető pozícióknak számítanak gyártói és termelői környezetben. Ezen állítás Nagykanizsa vonatkozásában is megállja a helyét, a város álláspiacával foglalkozó NagykanizsaAllas.hu kínálatában például már több alkalommal is előfordultak operátori munkára vonatkozó álláshirdetések: https://nagykanizsaallas.hu/allasok/gyartas-termeles. Könnyű elérhetősége pedig abban rejlik a pozíciónak, hogy jellemzően semmilyen speciális követelményt nem támaszt a pályázók felé.

Nincs szükség tehát magasabb iskolai végzettségre vagy tapasztalatra, az operátori munkák ugyanis betanított feladatkörrel járnak. Ez egyebek mellett összeszerelői, csomagolói, gépkezelői vagy akár minőségellenőrzési feladatokat is jelenthetnek, amelyek helyes elvégzésére a munkáltató tanítja be az operátorait.

Mindemellett persze megjegyzendő, hogy ezen állásokhoz is tartoznak követelmények, ugyanakkor azok sokkal inkább a hozzáállásra és a személyes tulajdonságokra vonatkoznak, mintsem a szakmai képzettségre vagy tapasztalatra. A jó technikai érzék, a szorgalmas hozzáállás, a csapatmunkára való képesség például valamennyi esetben alapvető követelmény, ahogy a jellemzően többműszakos munkarendből adódóan a rugalmasság is rendre megjelenik az elvárások listájában.

Műszaki előkészítő

Műszaki előkészítői pozícióval az építőipar mellett gyártói környezetben is lehet találkozni, ahogy arra egyébként az említett nagykanizsai portál felületén is volt már példa. A feladataikat itt is változatos tevékenységek teszik ki, magában foglalva a tervezési dokumentációk, azaz a technológiai utasítások, rajzok és specifikációk előkészítését.

Emellett a műszaki előkészítők gyakran tevékeny szerepet vállalnak az anyag- és alkatrészbeszerzésben is, amelynek során a minőségi paramétereket, az adott anyag/alkatrész elérhetőségét, illetve költségvetési szempontokat is figyelembe kell venniük.

Feladatkörük akár a gyártási folyamatok optimalizálására is kiterjedhet, amit a gépek beállításainak módosításával, vagy a munkafolyamatok átdolgozásával is elérhetnek. Mindezen kívül pedig elmondható, hogy a pozíció betöltői számos adminisztrációs teendővel is számolhatnak, különös tekintettel a gyártási dokumentációk szerkesztésére, kezelésére és nyomon követésére.

Gépkezelő

Végezetül pedig a gépkezelői állások sem maradhatnak ki a sorból, amelyek ugyancsak széles körben kínálnak elhelyezkedési lehetőségeket. Az ilyen típusú pozíciók konkrét feladatköre

természetesen jelentős eltéréseket mutathat az adott iparág, vállalat és géptípusok függvényében.

Jellegét tekintve ugyanakkor elmondható, hogy a gépkezelők mindennapi legfőbb tevékenységét a kijelölt gépek biztonságos és hatékony működtetése jelenti. Felügyelik továbbá a gyártási folyamatokat, illetve minőségellenőrzési feladatokon keresztül biztosítják, hogy a legyártott termékek megfeleljenek a szabványelőírásoknak.

Mindennapi teendőiknek kisebb karbantartási munkák is a részét képezhetik, beleértve az olajozást, a tisztítást és az egyszerűbb javításokat. Munkájukról átfogó dokumentációkat vezetnek, ami a gyártási adatokat, a gépbeállításokat és az esetlegesen felmerülő hibákat is magában foglalja.