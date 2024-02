Az alábbiakban megnézzük, hogy az idei év milyen kihívásokat tartogat ezen a téren, azaz, hogy mi mindent kell szem előtt tartanunk, ha a következő hónapokban igényelnénk személyi kölcsönt.

Mit érdemes tudni a hitelbírálatról 2024-ben?

Azt, hogy milyen feltétellel kaphatjuk meg a kölcsönt és hogy pontosan mekkora összeget igényelhetünk, számtalan tényezőtől függ. A legfontosabb aspektus minden esetben a bevételünk. A bank először is megvizsgálja, hogy milyen az anyagi helyzetünk, hogy mennyire stabil a munkaviszonyunk – utánanézhet a munkáltatónknak és annak is, hogy mióta állunk az alkalmazásában.

Majdnem ugyanilyen fontos a hitelmúltunk is: a pénzintézet biztosan ellenőrzi majd, hogy a korábbi hiteleinket rendben visszafizettük-e, illetve hogy nem jelenünk-e meg negatív eredménnyel a KHR-ben (Központi Hitelinformációs Rendszer). Ugyanígy a JTM-et (Jövedelemarányos Törlesztési Mutató) is vizsgálják, vagyis azt, hogy a bevételeink mekkora része fordítható hiteltörlesztésre.

A jelenlegi gazdasági helyzet is meghatározza azt, hogy milyen feltételekkel juthatunk hitelhez a pénzintézetektől. Az elmúlt években nem csak a bankok kezelik szigorúbban ezeket a kérdéseket, a háztartások is jóval óvatosabbak lettek.

Válogassunk az ajánlatok között!

Manapság számos ajánlattal találhatjuk szembe magunkat, ha személyi kölcsönt szeretnénk felvenni. Érdemes a lehetőségeket alaposabban megismerni, így megtalálhatjuk a céljainkhoz és a lehetőségeinkhez mérten a legkedvezőbb ajánlatot. A személyi kölcsön kalkulátorokat például bátran bevethetjük erre a célra!

Sőt a pénzintézetek ma már biztosítanak személyre szabott személyi kölcsönöket is, amelyek az egyedi pénzügyi helyzetet figyelembe véve alkalmazzák a kamatlábakat és visszafizetési feltételeket.

Figyeljünk a kamatlábakra!

Ha már említettük a kamatlábakat, térjünk is ki erre! Fennáll a lehetősége annak, hogy a kamatlábak dinamikusan változhatnak – legyen szó hirtelen emelkedésről vagy éppen csökkenésről. Éppen ezért minden ajánlat esetében nézzük meg, hogy milyen kamatokkal számolhatunk, sőt kereshetünk fix kamatozású hitelt is, ha szeretnénk biztosra menni.

Ne feledkezzünk meg az online lehetőségekről!

Az online bankolás és ezzel együtt a kölcsönfelvétel is egyre elterjedtebbé válik. Tájékozódjunk mi is az online lehetőségekről, és nézzük meg, milyen előnyökkel járhat az interneten keresztül intézett személyi kölcsön! Lehet, hogy kedvezőbb ajánlatokat is találunk, de az biztos, hogy sokkal kényelmesebben és rugalmasabban igényelhetünk hitelt egy webes platformon keresztül.

Figyeljünk az adatbiztonságra!

Ma, amikor az életünk nagy részét online éljük, például ezen keresztül végezzük a bankolást, nem mehetünk el szó nélkül az adatbiztonság és a személyes adatvédelem mellett. Ez minden téren fontos, de a pénzügyek esetében kiemelten. Mindenképpen figyeljünk tehát oda a bankunk által javasolt biztonsági intézkedésekre, amelyeket platformspecifikusan be is kell tartanunk. Tájékozódjunk az esetleges online csalásokról, a csalók módszereiről, hogy véletlenül se eshessünk nekik áldozatul.

Az egyik legfontosabb tényező: mérlegeljünk!

2024-ben a gazdasági helyzet kétségtelenül bizonytalan lábakon áll, így ma kiemelten fontos, hogy mérlegeljünk, mielőtt egy ilyen fontos pénzügyi döntést hozunk, ami hosszú távon hat ránk. Biztosan szükségünk van az összegre? Olyan dologba szeretnénk fektetni, ami értékteremtő? Csak annyit szeretnénk felvenni, amire mindenképp szükségünk van? Ha a válaszunk ezekre a kérdésekre határozott igen, akkor belevághatunk.

Ez a cikk egy fizetett promóció, támogatott tartalom, megrendelője a K&H Bank Zrt. A cikkben hivatkozott termék vagy termékek részletei és feltételei a K&H Bank személyes ügyfélpontjain és honlapján (www.kh.hu) érhetőek el.