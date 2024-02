Az állattartás nem csupán örömforrás, hanem hatalmas felelősség is. Ahhoz, hogy a házi kedvenceink igazán egészségesek és boldogok legyenek, néhány alapvető intézkedést be kell tartani. Ebben a cikkben összeszedtük a gazdik legfontosabb feladatait a háziállatok egészsége kapcsán!

1. Rendszeresen vigyük el állatorvoshoz őket!

Évente legalább egy alkalommal mindenképp érdemes elvinni a háziállatokat egy általános egészségügyi vizsgálatra, amikor az éves, szükséges oltásokat is megkapják. A rendszeres ellenőrzések lehetővé teszik, hogy az esetleges egészségügyi problémák időben kiderüljenek és az állatorvos megfelelően tudja kezelni azokat.

2. Ne feledkezzünk meg a mikrochipről!

A mikrochip beültetése az egyik leghatékonyabb módszer a háziállatok azonosítására, így ha elkóborolnak, akkor könnyen visszajuttathatóak a gazdihoz. Maga a folyamat gyors, fájdalommentes és teljesen biztonságos – mindössze egy 50 milliméter nagyságú eszközről van szó. Magyarországon a kutyáknak kötelező a mikrochip, de a macskák esetében is erősen ajánlott.

3. A paraziták elleni védekezés elengedhetetlen

A különböző paraziták elleni kezelések rendszeres időközönként nélkülözhetetlenek a háziállatok egészségének megőrzése érdekében. 3 havonta féregtelenítésre van szükség, ami egy tablettával könnyen kivitelezhető. A féregtelenítés nemcsak az állat, hanem az ember miatt is igen fontos, ugyanis a férgek könnyen veszélyeztethetik a gazdik egészségét is. A féregtelenítés mellett 4-6 hetente szükséges bolha és kullancs elleni szerrel bekenni az állatokat, hisz ezek a paraziták nemcsak kényelmetlenséget okozhatnak az állatoknak, hanem számos betegséget is terjesztenek.

4. Ivartalanításra már kölyökkorban gondolni kell!

Az ivartalanítás nem csak az utódnemzés kontrollálása miatt lényeges, hisz számos egészségügyi előnye is van a háziállatra nézve. A megfelelő időben végzett ivartalanítás csökkentheti a különböző fertőzések, rosszindulatú betegségek, daganatok és egyéb egészségügyi problémák kialakulásának kockázatát is.

5. Megfelelő táplálkozás az alapja mindennek

A megfelelő étrend kulcsfontosságú a háziállatok egészségének kérdésében. Mindenképp tápanyagokban gazdag eledelt kell választani, ami teljes mértékben kielégíti az adott állat igényeit. Az étrend kapcsán érdemes konzultálni az állatorvossal – különösen, ha valamilyen speciális tápra van szüksége a kisállatnak.