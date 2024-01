Annak ellenére, hogy évek óta az hallható, olvasható, hogy a munkaerőpiacon nagyobb a kínálat, mint a kereslet, vagyis, magyarra fordítva: nagyobb a betöltetlen pozíciók száma, mint a jelentkezők, ezt érdemes némi fenntartással kezelni, hiszen egy átlagos megfogalmazásról van szó.

Ami igaz mondjuk a gyártósori, betanított munkára, az nem biztos, hogy érvényes egy gépészmérnöki, vagy programozói munkahely esetében. Úgyhogy, az ideális teljes foglalkoztatottság, ami azt jelentené, hogy mindenki dolgozik, sőt, hogy mindenki azt a munkát végzi, amihez a legjobban ért és amiben a legjobban érzi magát, egyelőre még távol van.

Éppen ezért az álláskeresés műfaja sem veszett ki. Inkább úgy lehetne megfogalmazni a jelenlegi tényállást, hogy a fizika törvényszerűségeihez hasonlóan nem vészett el, csak átalakult. Ez azt jelenti, hogy ma már nem úgy keresnek az emberek munkát, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt.

Amikor a megváltozott módszerekről van szó, két dolgot érdemes említeni, ezek pedig az álláskereső források és az erre vonatkozó dokumentáció, vagyis az önéletrajz készítés. A korábbi időszakokban, különösen az internet előtti időszakokban még elsősorban az újságokból lehetett értesülni a szabad munkahelyekről.

Másrészt, ami az önéletrajzokat illeti, a régi, franciakockás lapra kézzel írt, vagy írógéppel készített klasszikus szövegek helyét számos egyéb, innovatív forma vette át. Ha a 2020-as évtizedben szeretnél munkát találni, akkor nem árt ezekkel tisztában lenni. Ehhez találhatsz némi segítséget ebben az összefoglalóban.

Hol találhatók meg a legjobb állások?

A mai időkben, amikor már a mindennapi életben dominánssá vált az internet és a digitális források, az álláskeresés forrásai is megváltoztak. Mégis, első helyre egy olyan megoldás került, ami igazából mindig is fontos volt, ez pedig a személyes kapcsolati háló, vagyis a manapság divatos angol kifejezéssel élve: a networking.

A legkönnyebben úgy tudsz megfelelő állást találni, egy olyan állásinterjúra bejutni, ha rendelkezel egy ismerős tippjével, ajánlásával. Ilyen szempontból érdemes átgondolni, milyen ismerőseid vannak, akár a múltból, az iskolából, gyerekkorból. Hiszen, ha kiderül, hogy egy ilyen ember dolgozik valamely cégnél, ahová szeretnél bejutni, az ő segítsége aranyat érhet.

A második helyen azonban már mindenképp az internet nyújtotta lehetőségek szerepelnek. Az alapvető helyszín, ahol munkákat találhatsz, azok a különböző álláshirdető portálok. Ezeken az oldalakon rendszerint mindenféle pozícióban rengeteg hirdetés található, részletes leírásokkal, ahol akár egy-két kattintással is jelentkezhetsz.

A dolog árnyoldala azonban, hogy mindenki más is ezeken az oldalakon vadászik munka után, vagyis szinte biztos, hogy a pozícióra, amit megpályáztál, még sokan mások is jelentkezni fognak. Ebben az esetben fontos kitűnni, különbözni, amit elsősorban egy kreatív CV megírásával tehetsz meg.

Ugyanakkor, hasznos online álláskeresési forma lehetnek a különböző közösségi oldalak is, ezek közül is első helyen a LinkedIn. Ez egy kifejezetten üzleti jellegű közösségi médium, ahol az emberek a szakmai tudásukkal vannak jelen. Hasznos lehet folyamatosan frissíteni itteni profilodat, minél többet megosztani szakértelmedről, munkatapasztalatodról.

A portálnak van egy külön álláskereső része is, de arra is bőven akad példa, hogy a fejvadászok az itt lévő profil alapján privát üzenetben is megkeresnek valamilyen állásajánlattal.

Ha intenzív álláskeresésben vagy, érdemes ellátogatni a különböző állásbörzékre is. Ezek ma már offline és online formában is elérhetőek. A személyes megjelenés, kapcsolatfelvétel hasznos lehet, mert te is szerezhetsz egy benyomást az adott cégről, de ők is róladSokan választják az álláskeresés proaktívabb módjait is. Ezek egyike az érdeklődési körödbe tartozó vállalatok honlapjainak felkeresése, ahol rendszerint található Karrier vagy Álláslehetőség opció is. De ha nincs ilyen, akkor is elküldheted a CV-det a cég e-mail címére, ezzel a módszerrel is sikerrel járhatsz.

Milyen a jó CV?

Ahogy arról az álláskereső portálok kapcsán már szó volt, a kreatív, figyelemfelkeltő önéletrajz kiugrási lehetőséget ad. A mai rohanó világban már nincs helye a hosszú, terjedelmes szövegeknek. A kimutatások szerint egy személyzetis általában 1-2 percet szán egy önéletrajzra, ennyi időd van, hogy megragadd a figyelmét.

Ezért fontos, hogy tisztában legyél a nyerő önéletrajz ismérveivel. Ezek közül az első, hogy a szöveg legyen logikus és könnyen áttekinthető. Ezt úgy tudod elérni, ha rövid mondatokban fogalmazol, kötőjeleket, felsorolásokat használsz. Hasznos lehet a dokumentum elején egy rövid, ütős összefoglalót írni magadról, amivel felkelted az illetékes figyelmét és az beleolvas a többibe is.

A relevancia is fontos tényező. Ez alatt arra gondolj, hogy nem kell minden munkahelyet, minden tapasztalatot, minden versenyt, elismerést részletesen felsorolni. Mindig igazítsd a CV-t az adott munkahelyhez és azokra a készségekre helyezd a hangsúlyt, amelyekkel a legjobban “eladhatod” magad a konkrét vállalatnál.

Talán apróságnak tűnik, mégis nagyon fontos: soha ne ejts helyesírási hibát az önéletrajzban. Ezt a HR-es illetékes a hanyagság jeleként értékeli és lehet akármilyen jó az önéletrajzod, megtörténhet, hogy emiatt félreteszi azt.

Még egy dolgot érdemes kiemelni: mindig csatolj fényképet is az önéletrajzhoz. Arra is ügyelj, hogy az egy komoly, a munkához illő és lehetőleg friss fénykép lehet, ugyanis azzal is fontos első benyomást teszel a potenciális jövőbeni munkaadóra.